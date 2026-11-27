La Cámara de Diputados condenó la decisión de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos de abrir líneas de denuncia confidenciales y anónimas dirigidas a ciudadanos mexicanos para reportar a presuntos integrantes de cárteles, redes de lavado de dinero y funcionarios públicos vinculados con el narcotráfico.

Ricardo Monreal Cuartoscuro

Se trata de “un exceso y una actitud violatoria a la Constitución y a la soberanía”, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, en línea con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que calificó el acto de injerencista.

“Me parece que es correcta su afirmación. Ella se ha destacado siempre por su firmeza en la defensa de la soberanía y de no permitir que otros países intervengan en asuntos internos del nuestro. Coincido con ella plenamente”, afirmó.

La agencia estadounidense convocó a líderes de medios de comunicación a difundir estos mecanismos, a través de sus cuentas de redes sociales, lo que provocó el rechazo del gobierno mexicano.

“Es un exceso, una desmesura de quienes lo hayan propuesto en la DEA y que invade las esferas de competencia del país (…) es una actitud violatoria de la Constitución, de la ley y de nuestra soberanía”, remarcó Monreal en entrevista posterior a la inauguración del Modelo Parlamentario Universitario, con el Centro Universitario Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Rechaza decisión sobre Inés Gómez Mont

En el mismo contexto, Monreal Ávila cuestionó la decisión de las autoridades estadounidenses de deportar a España a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de presuntamente lavar dinero mediante empresas factureras.

La ex conductora era buscada por la justicia mexicana desde 2021. Especial.

El legislador consideró arbitraria la determinación, luego de que Gómez Mont fuera detenida por cuestiones migratorias en Florida, Estados Unidos.

“Es una decisión absurda, arbitraria. México había reclamado”, sostuvo.

Monreal recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a las autoridades españolas la extradición de Gómez Mont, quien cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

“Ahora México hará las propias facultades, va a ejercer sus facultades de extradición a España o a los países donde estén. Lo importante es que todos y todas cumplan con la responsabilidad para la cual están requeridas o siendo requeridas por la autoridad mexicana. Todos, sin excepción, deben someterse al imperio de la ley”, concluyó.