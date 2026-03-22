Morena combate inseguridad con inteligencia, no con violencia: Mejía

El diputado federal por Morena, Roberto “Tito” Mejía Méndez, afirmó que el combate a la inseguridad debe basarse en inteligencia, planeación y atención a las causas sociales que la generan, y no en el uso de la fuerza, como —señaló— ocurrió en administraciones pasadas.

El legislador por Tláhuac sostuvo que uno de los ejes para garantizar el bienestar en el País es enfrentar la criminalidad desde una perspectiva integral.

“La prioridad es continuar generando bienestar compartido y uno de los puntos clave para conseguirlo es atacar la inseguridad, pero no lo hacemos con violencia como se hizo en los fallidos sexenios del PRIAN. Lo hacemos con inteligencia, planeación y atención a las causas reales que producen la criminalidad”, expresó al rendir su Primer Informe de Actividades.

En ese contexto, "Tito" Mejía defendió la estrategia de seguridad impulsada desde el Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum y el Congreso, basada en la prevención, el fortalecimiento institucional y la atención de factores estructurales como la desigualdad.

El legislador aseguró que esta visión se ha traducido en acciones concretas desde el Poder Legislativo, como la aprobación de la Ley General contra el Delito de Extorsión, orientada a dotar al Estado de herramientas para investigar y sancionar este ilícito.

JCS