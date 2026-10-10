Morena apapacha a segundos lugares

HERMOSILLO, Son.- El Comité Ejecutivo Nacional de Morena designó a Célida López Cárdenas como coordinadora municipal de la Cuarta Transformación, con lo que la perfila como su abanderada a la alcaldía de Hermosillo. Es el segundo nombramiento de este tipo en una semana para una aspirante que perdió la encuesta por la gubernatura.

Hasta finales de septiembre, López aspiraba a ser coordinadora estatal y candidata a gobernadora de Sonora, pero fue superada en opinión positiva y en cinco de los siete atributos medidos por Lorenia Valles Sampedro, quien será la abanderada de Morena en la entidad.

Célida López Cárdenas. Especial

López ya fue presidenta municipal de Hermosillo de 2018 a 2021, año en que perdió su intento de reelección ante el actual alcalde, Antonio Astiazarán, quien sí fue reelecto en 2024.

Ha sido diputada local, secretaria de Turismo, jefa de la Oficina del Ejecutivo estatal en el gobierno de Alfonso Durazo Montaño y, más recientemente, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora.

El gobernador la felicitó en redes sociales: “Reconozco su trayectoria y compromiso con nuestro movimiento”, escribió. Valles también la felicitó y habló de “unidad” y de “trabajo a ras de suelo”.

El antecedente

Días antes, el 5 de octubre, Morena había nombrado a Andrea Chávez coordinadora municipal en Ciudad Juárez, tras perder la encuesta para la gubernatura de Chihuahua. El nombramiento llegó una semana después de que Cruz Pérez Cuéllar fuera designado coordinador estatal.

Andrea Chávez. Especial

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó que sea una compensación: “No es un premio de consolación, es una acertada decisión del partido”. Desde el PAN, el senador Mario Vázquez sostuvo que Ciudad Juárez no debe ser usada como compensación política.

Incluso, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier cuestionó el procedimiento: Chávez fue designada “sin haber salido convocatoria, sin haber hecho encuesta”.

Y es que al arrancar el proceso, el 22 de junio, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, aseguró que no habría premios de consolación para quienes perdieran las encuestas, porque las reglas de 2024 no eran las mismas, y pidió a los aspirantes firmar un compromiso para respetar los resultados.

Tras definir a los 17 coordinadores, el discurso cambió. La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que los no electos podrían participar en presidencias municipales, diputaciones estatales y federales, o como coordinadores en otras convocatorias.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, defendió el proceso y aseguró que los aspirantes no favorecidos tendrán posibilidades de participar en otros procesos.

Morena abrió del 8 al 18 de octubre el registro para coordinaciones municipales y de alcaldías, con hasta dos encuestas, y alista las convocatorias de las que saldrán sus candidatos a diputados federales.