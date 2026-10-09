Renuncia presidente del Verde en Colima y rompe alianza con Morena

Virgilio Mendoza Amezcua renunció a la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), esto por su desacuerdo con la decisión de mantener la alianza electoral con Morena en Colima rumbo a las elecciones de 2027, anunció que buscará construir un frente político y ciudadano para impulsar un cambio en el estado.

Acompañado por dirigentes municipales del Partido Verde, quienes también anunciaron su salida de las dirigencias locales, Mendoza señaló que, aunque respetó la determinación de la dirigencia nacional de mantener la coalición, no está de acuerdo con que la definición política de Colima responda a una estrategia nacional.

Mi decisión es dejar la dirigencia del Partido Verde. Yo no estoy de acuerdo como colimense en que se dé esa alianza”, declaró durante una rueda de prensa.

El senador sostuvo que, de acuerdo con mediciones que dijo conocer, 60 por ciento de los colimenses desea un cambio, por lo que convocó a liderazgos políticos, empresariales y sociales a construir una alianza que coloque en el centro las necesidades de la población.

“Yo hoy, como un ciudadano más de este bello estado, intensificaré mis pláticas con los diferentes liderazgos para que encontremos el camino”, expresó.

Mendoza precisó que su renuncia corresponde, por ahora, a la dirigencia partidista y no necesariamente a su militancia en el Verde. Ante la posibilidad de que la dirigencia nacional determine su expulsión, respondió: “Si mi partido mañana, por la decisión que tomo, me saca del partido, pues no pasa nada”.

Mendoza insistió en que la iniciativa no debe entenderse como un proyecto personal, sino como un esfuerzo colectivo Foto: Abraham Acosta | Excélsior

El exdirigente del Verde explicó que su desacuerdo con la alianza también está relacionado con la situación que enfrenta Manzanillo, municipio que durante los últimos dos años y medio fue gobernado por Rosa María Bayardo Cabrera, quien fue designada por Morena como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación, posición que la perfila como su próxima candidata a la gubernatura de Colima en 2027.

Mendoza, quien encabezó el gobierno municipal en dos ocasiones, cuestionó las condiciones actuales del puerto y señaló deficiencias en los servicios públicos, problemas de seguridad y un distanciamiento entre las autoridades y la ciudadanía.

Sin mencionar directamente a Bayardo, el senador sostuvo que no puede avalar un proyecto político cuyo desempeño en Manzanillo, afirmó, dejó mucho que desear. Consideró que la situación del municipio será un factor relevante en la contienda estatal, pues, dijo, la evaluación ciudadana de quienes han gobernado será determinante para quienes aspiren a la gubernatura.

El exdirigente del Verde reconoció que su aspiración personal es llegar a la gubernatura de Colima; sin embargo, dijo que estaría dispuesto a respaldar a otro perfil si, mediante acuerdos entre los distintos sectores, se determina que cuenta con mejores condiciones para encabezar el proyecto.

Mi anhelo es llegar a ser gobernador. Si las condiciones se dan, si en una gran mesa política de actores de diferentes sectores saliera que es Virgilio el que tiene la capacidad de liderazgo, la experiencia con resultados acreditados, me encantaría; si no, tenemos que ver quién cumple ese perfil y apoyarlo”, afirmó.

Como parte de la estrategia, anunció que buscará acercamientos con dirigentes de otras fuerzas políticas, entre ellas el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de organizaciones civiles y representantes sociales, con el propósito de explorar una candidatura común o un frente político para 2027.

Mendoza insistió en que la iniciativa no debe entenderse como un proyecto personal, sino como un esfuerzo colectivo, llamó a los partidos nacionales a permitir que las decisiones electorales respondan a las condiciones particulares de Colima.