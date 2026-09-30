Monte de Piedad reabre tras un año de huelga y 5 millones de afectados

A casi un año de que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad estallara la huelga que aún mantiene más de 300 sucursales del país cerradas, representantes de la institución y la organización anunciaron el fin del paro de labores con la firma de un acuerdo.

“Estamos firmando el final de la huelga y empezando un nuevo futuro”, dijo el director general de Nacional Monte de Piedad, José Antonio Murillo Garza, quien asumió el cargo el 1 de junio de 2026.

“Hemos podido encontrar un camino para regresar como institución, para poder regresar a cumplir con nuestro mandato de ayudar a quien más lo necesita”, agregó tras firmar el acuerdo con el secretario del sindicato, Mauro Arturo Zayún González, en la sede de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Según la dependencia que dirige Marath Baruch Bolaños López, desde el inicio de la huelga se realizaron más de 70 reuniones de negociación, en las que se llegaron a algunos acuerdos, pero con diferencias que persisten hoy en día.

Las puertas de las sucursales de la casa de empeño abrirán de nuevo el próximo 7 de octubre, anunció la institución en redes sociales.

“Tenemos una gran tarea de reconstruir el Nacional Monte de Piedad con ideas frescas, nuevas, con toda la voluntad de los trabajadores, los que tenemos muchísima pertenencia hacia esta institución”, dijo Zayún González tras la firma del acuerdo.

La huelga estalló el 1 de octubre de 2025 por supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y desacuerdos en la reestructura laboral y salarial. El líder sindical había llamado a otra huelga un año antes.

Surge sindicato independiente

Los 12 meses que mantuvieron las sucursales cerradas le costaron a Zayún González, señalado de hacerse de una red de enriquecimiento inexplicable, parte de su sindicato: unos 600 empleados de los alrededor de 2 mil que se opusieron al paro de labores y formaron su propio sindicato.

“Este señor lleva cerca de 40 años en el poder sindical y le daba preferencia nada más a los que votaban por él o le caían bien (...) Nos vimos en la necesidad de hacer otro sindicato”, dijo Carlos Gerardo Ríos Macías, secretario de Trabajo en Conflictos del Sindicato Independiente del Nacional Monte de Piedad.

Según el otro líder sindical, la huelga fue un capricho de Zayún González y esta afectó no solamente a más de 5 millones de pignorantes en todo el país, sino a los empleados que se quedaron sin ingresos o seguridad social.

“No violaron ningún contrato, lo que pasa es que le quitaron el poder que tenía anteriormente de estar mandando a su gente nada más. Obviamente al sindicato independiente nunca nos tocaba nada”, acusó.

“Mis alhajas están secuestradas”

Una de las personas afectadas por la huelga es la señora Noemí Bonilla Martínez, de Xalapa, Veracruz, quien decidió empeñar todas sus alhajas a mediados de 2025 en el Nacional Monte de Piedad en vez de pedir un préstamo. Era un trámite sencillo y confiable que ya conocía, pues la práctica le había ayudado a salir de apuros en otras ocasiones.

Lo que no sabía es que unas semanas después, el 1 de octubre, estallaría la huelga que a la fecha tiene sus joyas guardadas, o al menos eso sospecha.

“Desgraciadamente me tocó dejar todas mis alhajas. Tuve un problema y otro, otro y otro y todas mis alhajas están ahí (Nacional Monte de Piedad). Son alrededor de 60 a 70 mil pesos”, dijo en entrevista para Excélsior.

Así como ella, otras personas consultadas revelaron que dejaron de pagar sus refrendos ante la incertidumbre del estatus de la huelga.