Bachillerato técnico se desploma: solo 1% de jóvenes lo tiene como máximo nivel de estudios

La formación técnica tiene cada vez menos peso entre las nuevas generaciones de mexicanos. Mientras 6% de los adultos de 55 a 64 años tiene educación media superior con orientación vocacional como máximo nivel educativo, entre los jóvenes de 25 a 34 años la proporción cae a apenas 1%, de acuerdo con el Panorama de la Educación 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La diferencia significa que la proporción de mexicanos cuyo máximo nivel educativo es un bachillerato técnico es seis veces mayor entre los adultos de mayor edad que entre los jóvenes.

La OCDE señala que esta tendencia no es exclusiva de México: en casi todos los países de la organización está disminuyendo la proporción de personas cuya máxima calificación es una educación media superior con orientación vocacional, mientras aumenta el número de jóvenes que obtiene una calificación terciaria.

En México, el cambio ocurre en medio de una expansión de la escolaridad. Entre 2015 y 2025, la proporción de jóvenes de 25 a 34 años que no alcanzó la educación media superior disminuyó de 55% a 40%.

Pero la ruta técnica no está acompaña