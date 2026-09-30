César Guadalupe pasará más de siete años en prisión por robar moto a repartidor de comida

Una pena de siete años, dos meses y doce días de prisión recibió César Guadalupe “N” tras ser encontrado responsable del delito de robo calificado en agravio de un repartidor de comida de plataforma en el municipio de Tonalá, Jalisco.

Los hechos se registraron el 20 de junio de 2025, cuando la víctima arribó en una motocicleta a la colonia Loma Bonita, para concretar la entrega de un pedido solicitado a través de una aplicación digital.

Mientras el trabajador buscaba el domicilio correcto, fue abordado por César Guadalupe “N”, quien lo amedrentó mostrándole un arma de fuego tipo escuadra que llevaba fajada a la cintura.

El agresor lo obligó a descender del vehículo, para posteriormente darse a la fuga a bordo de la unidad robada.

Tras el despojo, el afectado solicitó auxilio en un comercio cercano y realizó el reporte al número de emergencias 911, lo que permitió la posterior identificación y captura del ahora sentenciado.

El trabajo ministerial y de litigación realizado por el personal adscrito a la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada resultó determinante para demostrar la responsabilidad penal del imputado.

Ante el material probatorio presentado por esta representación social, el acusado optó por aceptar su culpabilidad en el hecho delictivo y someterse a un procedimiento abreviado.

La resolución del juez de control contempla, además de la pena privativa de la libertad, una sanción económica consistente en una multa de 5 mil 430 pesos y el pago de 20 mil pesos por concepto de reparación del daño.