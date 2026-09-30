Tere Jiménez rinde Cuarto Informe de Gobierno y perfila una nueva etapa de logros en Aguascalientes

A cuatro años de haber asumido la gubernatura de Aguascalientes, Tere Jiménez entregó su Cuarto Informe de Gobierno a las y los diputados de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Emanuelle Sánchez Nájera, para su correspondiente revisión y análisis. Durante el acto constitucional, la mandataria estatal presentó un balance de las acciones emprendidas por su administración en materias prioritarias como seguridad, economía, educación, salud, infraestructura y apoyo al campo.

El documento entregado sintetiza los resultados alcanzados mediante la coordinación entre los tres poderes del gobierno, las administraciones municipales y los diversos sectores sociales de la entidad. Las acciones reportadas destacan el fortalecimiento de las capacidades institucionales para atraer inversiones, generar empleo y consolidar la paz social, así como programas enfocados en conectar a las y los jóvenes con oportunidades de alcance global, fomentar la educación de calidad y garantizar la seguridad de las familias.

Durante su mensaje, Tere Jiménez subrayó el valor de la rendición de cuentas como una herramienta fundamental para dar continuidad al desarrollo económico y social del estado: “Hoy rendimos cuentas y presentamos los resultados que nos hablan de lo que hemos hecho juntos por el progreso, la paz social y la unidad. Hemos llegado hasta aquí porque los tres poderes, los municipios, los sectores sociales y la entrega de la gente buena han hecho posible que sumemos voluntades en una misma dirección”.

La gobernadora sostuvo que los avances registrados sientan las bases para consolidar proyectos de mayor impacto en los próximos años de su gestión: “Con certeza les digo que viene lo mejor. Vamos a seguir trabajando para que lo alcanzado se conserve, crezca y abra paso a una etapa de más logros para nuestro estado”. Finalmente, la titular del Ejecutivo refrendó su compromiso de mantener un gobierno cercano a las comunidades, orientado a proteger las libertades y garantizar una justicia accesible para la población.