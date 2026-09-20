Mineros paran labores en San Dimas, Durango

Trabajadores pertenecientes a las secciones 21 y 22 de Tayoltita, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la operación de San Dimas de First Majestic, iniciaron paro de labores para demandar mayores condiciones de seguridad e higiene en Durango.

Entre las demandas principales se encuentran: mejores condiciones de seguridad principalmente en las conocidas como zonas calientes.

Los trabajadores también demandan el pago del bono anual de productividad, el cual está pendiente

Además del cumplimiento al Contrato Colectivo del Trabajo, atención médica y mejores condiciones de maquinaria y materiales para barrenación.

Los accesos a la operación se mantienen por parte de los trabajadores y de concretarse un acuerdo y resolver sus demandas podrían llegar a una huelga en diciembre próximo.