Rachel se aproxima a categoría 2; prevén oleaje de hasta 6 metros en Jalisco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Rachel continúa fortaleciéndose sobre las aguas del Océano Pacífico y, durante las próximas horas, podría intensificarse a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza en paralelo a las costas occidentales de México.

De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 21:15 horas (tiempo del centro de México), el centro del ciclón se ubicó aproximadamente a 320 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de hasta 170 km/h y una trayectoria constante hacia el noroeste a una velocidad de 11 km/h.

"La amplia circulación de Rachel refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias muy fuertes en Nayarit y fuertes en el sur de Baja California Sur. Estas precipitaciones podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y desbordamientos en zonas bajas", alertó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El fenómeno meteorológico también provocará condiciones marítimas adversas, con vientos de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h en los litorales de Jalisco y Colima. Asimismo, se prevé oleaje elevado de 4 a 6 metros de altura en las costas jaliscienses y colimenses; de 3 a 5 metros en el sur de Baja California Sur, y de 2 a 4 metros en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero. Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la navegación marítima y a la población en general a atender de inmediato los avisos oficiales.

Datos clave del huracán Rachel:

Ubicación: 320 km al WSW de Cabo Corrientes, Jal. / 435 km al SSE de Cabo San Lucas, BCS.

320 km al WSW de Cabo Corrientes, Jal. / 435 km al SSE de Cabo San Lucas, BCS. Categoría actual: Categoria 1 (con pronóstico de subir a Categoría 2).

Categoria 1 (con pronóstico de subir a Categoría 2). Vientos y rachas: Sostenidos de 150 km/h con ráfagas de 170 km/h.