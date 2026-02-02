Monreal: No sé si llegue la reforma electoral

Cuestionado sobre si el Congreso recibirá en febrero la iniciativa presidencial que buscaría reducir a los legisladores plurinominales y el financiamiento a los partidos, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila respondió: “No sé si nos llegue la reforma electoral ni cuándo”.

Enumeró el líder de la mayoría en San Lázaro las propuestas que esperan recibir en el periodo ordinario de sesiones que inició este domingo y que terminará el próximo 30 de abril: para reforzar el sistema anticorrupción, sobre propiedad industrial, el proceso contencioso administrativo, en materia de abuso sexual, delitos ambientales y migración

El diputado Monreal especificó que en ninguno de esos casos se trata de una reforma constitucional.

“Creo que la que puede presentarse es la reforma constitucional en materia electoral; si viene revocación de mandato, también es reforma constitucional; y si viene fuero constitucional, también es reforma constitucional”, previó.

Ante la insistencia de los reporteros de cuándo podría llegar la propuesta electoral, el también presidente de la Junta de Coordinación Política planteó: “Habíamos dicho que el mes de febrero era la fecha fatal para el envío. Sé que están todavía dialogando con el PT, el Verde y Morena en la Secretaría de Gobernación, pero no tenemos ningún insumo, ni tampoco proyecto o iniciativa de ley que nos haya remitido el Ejecutivo en esa materia”.

Se le cuestionó entonces si como líder parlamentario de la mayoría estaba en condiciones de prever un escenario en el que la reforma electoral quedaría descartada, ante una eventual falta de apoyo del PT y del PVEM.

No haré leña de Adán Augusto: Monreal

Al definir que “la unidad es clave para enfrentar con éxito el próximo proceso que tenemos en puerta”, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo rechazar cualquier manifestación de crítica hacia el senador Adán Augusto López Hernández.

Durante la conferencia de prensa, el coordinador de la mayoría en San Lázaro reiteró su intención de retirarse pronto de la vida política, señalando que nadie es indispensable y que, en todos sus encargos, siempre ha tenido lista su renuncia.

Cuestionado en varias ocasiones respecto a las causas del cambio de coordinador en el Senado, ante la salida de López Herández, el diputado Monreal afirmó creer la versión de la presidenta Claudia Sheimbaun de que ella se enteró a través de la Secretaría de Gobernación.

Yo pienso retirarme pronto. Yo ya he dicho en distintos eventos y en distintos foros que nosotros somos una generación que está concluyendo su responsabilidad. Yo estoy preparándome para que esta responsabilidad ya sea desarrollada por jóvenes o por otras personas. No somos indispensables”.

¿Le han propuesto dejar la coordinación?, se le preguntó.

Reiteró tener una opinión positiva del trabajo realizado como coordinador de los senadores de López Hernández. “No me voy a mover de ello, porque normalmente cuando el árbol cae todos quieren hacer leña del árbol caído, yo no soy así, porque uno puede también caer en cualquier momento”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados afirmó desconocer los motivos de la renuncia de quien fuera su homólogo en la Cámara Alta.

Yo le creo a la presidenta, ella dijo que no había hablado con él, que ella se enteró por voz de la secretaria de Gobernación, a la que el senador Adán Augusto le comunicó que aceptaría ser coordinador de una circunscripción y que ella no había hablado con el senador Adán Augusto. Yo le creo a ella y creo que siempre actúa, la presidenta Claudia Sheinbaum, con honestidad y con rectitud”.

Interrogado respecto a si regañaría a los diputados por no asistir a las sesiones, en el contexto de la reprimenda presidencial de este fin de semana recibieron legisladores de Baja California por no realizar trabajo en territorio, el parlamentario comentó:

No voy a llamar la atención. No soy pilmama de nadie, y soy un modesto coordinador. Y tampoco acepto que me llamen la atención a mí… Bueno, sí, mi esposa frecuentemente lo hace, pero no, no, no. Yo creo que todos van a cumplir con su responsabilidad”.

Y elogió las capacidades de López Hernández en su nuevo encargo partidista. “Es una fortaleza para Morena como partido el que él sea responsable de una circunscripción territorial”.

Al responder a otro cuestionamiento, comentó Monreal: “No creo que haya sido o que sea una piedra en el zapato de nadie y creo que su experiencia y su madurez política puede ayudar a mantener la unidad, y a que la selección de candidatos en la circunscripción que se le responsabilice vaya bien y sea correcta y conveniente”.

jcp