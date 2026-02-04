Lo de Campeche afecta al movimiento: Monreal

Al expresar su desacuerdo con lo que sucede en Campeche porque “nos sitúa en un plano de confrontación que afecta al movimiento al que pertenecemos”, el jefe de la diputación de Morena, Ricardo Monreal Ávila exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo de la entidad a resolver sus diferencias.

Todos estos desencuentros, excesos, errores, irregularidades, conductas inadecuadas que cometemos le afectan a la presidenta Claudia Sheinbaum y le afectan al movimiento (…) Por eso se deben zanjar diferencias, se debe elevar el nivel del debate y se debe elevar también la altura de miras”, expuso el ex gobernador de Zacatecas.

Aunque aclaró que quería hacer comentarios personales sobre la mandataria estatal, toda vez que en años recientes tuvo desencuentros con ella, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro lamentó el enfrentamiento así:

Es muy pequeño pelearse de esa manera una gobernadora, un gobernador, con un diputado, con diputados del mismo partido, además. Yo hago un exhorto para que puedan buscarse acuerdos, consensos”.

Recordó el diputado Monreal que el próximo año habrá elecciones estatales para renovar el Congreso, el poder ejecutivo y alcaldías. “Tenemos que darle confianza a la ciudadanía de que sabemos gobernar y de que sabemos también actuar con tolerancia en cualquier circunstancia”, definió.

Se le preguntó si era necesario que se mantenga el fuero de los legisladores, ante lo ocurrido en la cita entidad, donde esa inmunidad resulta necesaria para enfrentar los embates del poder.

En su respuesta, el líder de los morenistas en la Camara Alta recordó haber escrito hace 20 años el libro Fuero Constitucional en referencia a los embates de mandatarios estatales del PRI contra los opositores, y admitió que nunca había sucedido que un gobernador se enfrentaría a los diputados de su mismo partido, como ocurre ahora en Campeche.

Tengo mis dudas sobre eliminar el fuero, mis dudas como académico. Sin embargo, acataré lo que la mayoría de los legisladores diga, en el caso de Morena.

Pero este es un ejemplo, en efecto, de legisladores locales que pueden estar presionados de manera indebida por una autoridad. Y sin fuero, en cualquier momento los pueden detener, aun en el cumplimiento de sus funciones. Quizás dentro del recinto no, pero salen del recinto y los aprehenden. Hay que tener cuidado; es un asunto más profundo de lo que uno piensa”, alertó Monreal.

La tolerancia es la principal virtud de la política, la honestidad y la tolerancia”, dijo al concluir la conferencia de prensa, recordando que él también fue gobernador.

