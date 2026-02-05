'La Nicholette' reaparece en redes y niega vínculos con el crimen tras secuestro; dice ser "alucín"

La creadora de contenido 'La Nicholette' reapareció en redes sociales para dar su versión sobre el secuestro que sufrió en enero pasado en Culiacán, Sinaloa, y negó tener relación con actividades criminales.

Durante una transmisión en vivo, Nicole Pardo Molina, de 21 años de edad, aseguró que fue privada de la libertad por una confusión derivada de su estilo de vida y de la imagen que proyectaba en redes sociales, lo que, dijo, llevó a que sus captores consideraran que tenía nexos con criminales.

Privación de la libertad en Isla Musalá

La joven relató que los hechos ocurrieron el 20 de enero en el sector de Isla Musalá, donde hombres armados la interceptaron cuando descendía de su camioneta. Afirmó que previamente había sido seguida durante al menos un mes.

Indicó que en el vehículo viajaban dos amigos; uno de ellos intentó seguir a los agresores, pero perdió el rastro tras sufrir un choque. De acuerdo con su testimonio, los captores le cubrieron la cabeza, arrojaron uno de sus teléfonos y la trasladaron a un inmueble donde fue interrogada durante varios días.

Entre las preguntas que le hicieron, mencionó, se encontraban supuestos vínculos con otras personas, el motivo de un corrido que hace referencia a ella y las razones de sus constantes traslados entre Culiacán y la comunidad de El Salado.

Ustedes creen plebes que si yo, neta, andaba mal, me voy a ir a parar en Culiacán, con una troca tan llamativa, y estar yendo y viniendo todos los días, andar como si nada, publicando en redes como si nada, yo nada debo, nada temo”, afirmó.

La creadora de contenido confirmó la autenticidad del video que circuló en redes sociales tras su secuestro. Señaló que le entregaron un texto para leer debido a que no pudo memorizarlo y que colaboró en su edición, aunque dijo desconocer el trasfondo del mensaje.

"Me trataron bien"

Durante su mensaje, la creadora de contenido confesó que no la trataron mal, jamás la tocaron e incluso la tenían en una habitación que tenia su propio baño, y que tampoco se molestaron por haber aparecido sus rostros en redes sociales.

La verdad estoy muy agradecida con ellos, me trataron muy bien, yo tenía mi propio cuarto, baño y todo eso (…) espero que ellos salgan de ese ambiente, como lo hice yo. Que salgan de ese ambiente, la vida es muy bonita para que la anden arriesgando por unos cuantos pesos”, dijo.

Tras su liberación, aseguró que fue dejada en un parque del centro de Culiacán, donde recibió dinero para trasladarse a El Salado. Posteriormente, se reunió con sus familiares, quienes se encontraban en la Fiscalía estatal, y acudió a una iglesia.

Regresó a Estados Unidos

Pardo Molina informó que regresó a Estados Unidos sin inconvenientes y afirmó que no volverá a relacionarse con actividades ilegales ni a promover corridos.

También reconoció que su caso generó críticas, luego de que colectivos de madres buscadoras reclamaran la atención mediática que recibió. Al respecto, señaló que su ciudadanía estadounidense pudo influir, aunque aclaró que la situación estuvo fuera de su control.

Durante la transmisión, la joven habló sobre antecedentes personales, incluidos trabajos informales y conductas que, dijo, ocurrieron cuando era menor de edad.

Finalmente, reveló que el corrido titulado “La muchacha de El Salado” fue encargado por ella misma y que pagó cinco mil dólares para su producción, la cual fue interpretada por Grupo Arriesgado, con el objetivo de encajar en su círculo social.

Hasta el momento, las autoridades de Sinaloa no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso ni sobre las declaraciones realizadas por la joven en redes sociales.

RLO