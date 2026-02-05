Por motivo humanitario, aterrizaje de aeronaves estadunidenses: Defensa

La Secretaría de Defensa informa esta noche que aeronaves estadunidenses sobrevolaron en espacio aéreo mexicano y aterrizaron para el rescate de un paciente de la tripulación de un buque que se encuentra en altamar a 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

A través de un comunicado, Defensa detalló que de conformidad con las Bases de Coordinación para Autorizar Sobrevuelos en Espacio Aéreo Mexicano y Aterrizaje de Aeronaves Extranjeras, fue autorizado el sobrevuelo de espacio aéreo nacional de dos aeronaves Hércules cisterna en funciones de reabastecimiento de combustible en vuelo y dos helicópteros HH-60W, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

En el texto, Defensa reafirma su compromiso con la cooperación internacional para salvaguardar la vida de las personas y la seguridad regional; bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, respeto a las decisiones y territorios soberanos.

Comunicado de la Defensa Foto: Especial

Aviones militares de EU ya no vendrán a México a capacitar: Sheinbaum

El pasado 21 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que tomó la decisión de que ya no ingresarán al país aviones militares estadunidenses para llevar a elementos mexicanos a capacitación a Estados Unidos.

Tras la polémica por el avión militar estadunidense en el aeropuerto de Toluca, la mandataria fue consultada sobre el aterrizaje en un aeropuerto civil y no militar.

Anunció que tomó “la decisión de que cuando sea la capacitación, es muy importante, pues que las capacitaciones se aprueban en el Consejo Nacional de Seguridad. No es nada más una institución que decide individualmente. Porque es mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación a que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlo”.

Claudia Sheinbaum explicó que la decisión del aterrizaje en el Aeropuerto de Toluca fue del Consejo Nacional de Seguridad. Además, señaló que el avión militar estadunidense no llevaba cargamento ni tropa, por lo que no requirió de permiso del Senado.

Explicó que “no se está violando ninguna ley ni nada, porque dijeron que tendría que haber tenido permiso del Senado. El Senado aprueba cuando vienen tropas, o vienen más que tropas, pues vienen capacitadores a México a entrenar. Y repito, esta es una situación bilateral, así como van y no es nueva, así como van ahora pues se ha hecho más visible (…) también ellos vienen a entrenarse aquí y fue parte de lo que se acordó bajo ciertas condiciones que se van a capacitar, cómo se van a capacitar y cuántas personas”.

Previamente, la presidenta afirmó que la aeronave de la fuerza aérea estadunidense que aterrizó en Toluca fue autorizada desde octubre de 2025 y no requería aprobación del Senado porque no venían soldados armados, sino un tema de capacitación, ya que varios elementos mexicanos fueron dispuestos a un entrenamiento con las fuerzas armadas de aquel país.

jcp