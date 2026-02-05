Clima en México este 6 de febrero de 2026: Frente frío 33 dejará de afectar al país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este 6 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este viernes 6 de febrero de 2026.
El frente frío número 33 se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar a la República Mexicana.
Sin embargo, la masa de aire polar asociada cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste de la nación, incluida la península de Yucatán, ocasionando lluvias y chubascos sobre el oriente y sureste mexicano.
Simultáneamente, continuará el evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y de 30 a 50 km/h, durante la mañana en Yucatán y Quintana Roo; se prevé que durante la tarde, dicha masa polar empiece a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del país; no obstante prevalecerá ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente de México en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, originarán fuertes vientos, lluvias y chubascos en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.
De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan bajas temperaturas para este 6 de febrero de 2026 en los siguientes estados:
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Clima en la CDMX y Edomex: se esperan heladas
En el Valle de México se prevé hoy 6 de febrero de 2026 cielo parcialmente nublado a medio nublado.
Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México (Edomex).
Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas en el Edomex; sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX).
La temperatura mínima en la CDMX será de 5 a 7 °C y la máxima de 20 a 22 °C.
Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C.
Recomendaciones en época de frío
- Abrígate bien.
- Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).
- Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.
- Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).
- Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.
- Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).
- Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.
- Evita el consumo excesivo de alcohol.
- Cuida tus vías respiratorias.
- Lava frecuentemente las manos.
- Evita tocarte la cara.
- Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.
- Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.
JCS