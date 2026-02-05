Clima en México este 6 de febrero de 2026: Frente frío 33 dejará de afectar al país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este viernes 6 de febrero de 2026.

El frente frío número 33 se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar a la República Mexicana.

Sin embargo, la masa de aire polar asociada cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste de la nación, incluida la península de Yucatán, ocasionando lluvias y chubascos sobre el oriente y sureste mexicano.

Simultáneamente, continuará el evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y de 30 a 50 km/h, durante la mañana en Yucatán y Quintana Roo; se prevé que durante la tarde, dicha masa polar empiece a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del país; no obstante prevalecerá ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente de México en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, originarán fuertes vientos, lluvias y chubascos en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan bajas temperaturas para este 6 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Frío en México Foto: Karina Tejada

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan heladas

En el Valle de México se prevé hoy 6 de febrero de 2026 cielo parcialmente nublado a medio nublado.

Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México (Edomex).

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas en el Edomex; sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima en la CDMX será de 5 a 7 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

JCS