‘Garantizado abasto de vacunas en el país’: David Kershenobich, secretario de salud

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que México cuenta con el abasto suficiente de vacunas contra sarampión y otras enfermedades que son prevenibles a través de la inmunización.

Durante su participación en el episodio especial del podcast Health Café, titulado “Primer año de gobierno en salud”, el cual es conducido por Juana Ramírez, David Kershenobich presentó un balance de su primer año al frente de la dependencia sanitaria.

En su intervención, exhortó a la población a completar sus esquemas, pues señaló que la vacunación es una de las medidas preventivas más importantes en la medicina, con lo que se han evitado muertes masivas.

“Actualmente tenemos todas las vacunas para la población y necesitamos ese contagio social. Necesitamos que la gente se vacune. Y no nada más son los niños. Por ejemplo en sarampión vacunamos hasta los 49 años de edad”, explicó

Sobre el programa República Sana, el funcionario federal expuso que se trata de un concepto integral que articula salud y bienestar, con un enfoque que busca anticiparse a los padecimientos mediante la prevención, así como la atención temprana.

En su participación en el podcast Health Café, afirmó que México avanza hacia una mayor integración entre las distintas instituciones públicas, ya que el principal objetivo es consolidar un servicio universal, basado en la gratuidad y en el fortalecimiento de la calidad del sector público, sin excluir al sector privado.

David Kershenobich señaló que uno de los avances clave fue la implementación de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), diseñados para homologar la atención en todo el país.

Estos documentos buscan facilitar su aplicación por parte de los profesionales de la salud y reducir la dispersión en los tratamientos.

Cuando los pacientes conocen los protocolos, se convierten en participantes activos de su propio cuidado”, aseguró.

En materia de abastecimiento de medicamentos, el titular de salud federal explicó que se han realizado ajustes al sistema de compras para hacerlo más eficiente y destacó que la relación entre el gobierno federal y la industria farmacéutica es positiva.

cva