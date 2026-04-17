Escobedo entrega primera etapa de modernización de avenida Raúl Salinas

La Capital de la Transformación en todo Nuevo León sigue avanzando con obras que mejoran la vida diaria y fortalecen la movilidad de Escobedo y de toda la zona metropolitana.

El alcalde Andrés Mijes encabezó este viernes la entrega de la primera etapa de modernización de la avenida Raúl Salinas, una de las vialidades más importantes del norte del área metropolitana, donde circulan diariamente más de 150 mil automovilistas.

La modernización de esta vialidad, mencionó Mijes, se logró pese a que el estado aún regatea los recursos, y reiteró que gracias al modelo de gestión de la 4T norteña en Escobedo sí se administra bien el dinero y se trabaja en favor de los ciudadanos.

El alcalde Andrés Mijes expone los avances de la modernización de la avenida Raúl Salinas en Escobedo, durante la presentación oficial del proyecto de infraestructura vial. Excélsior

Y hay que decirlo, a pesar de que el Gobierno estatal nos regatea el dinero para obras estratégicas, por el bienestar de los habitantes de Nuevo León, nosotros aquí, con los recursos que sí administramos, sí sabemos hacer obras y sí las terminamos”, precisó Mijes.

Esta primera etapa comprende la rehabilitación de cerca de 25 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, en el tramo que corresponde desde Sendero hasta Santa Bárbara.

Con una inversión estratégica cercana a los 190 millones de pesos, esta obra, explicó Mijes, forma parte de un proyecto integral que responde a una visión de largo plazo que tendrá impacto para toda la región.

El alcalde Andrés Mijes recorre la avenida Raúl Salinas en Escobedo tras los trabajos de modernización, donde se rehabilitó la carpeta asfáltica para mejorar la movilidad. Excélsior

Añadió que una vialidad bien hecha no solo conecta puntos, sino que conecta vidas, trabajo, educación y futuro.

Porque cuando una avenida funciona bien, la vida diaria fluye mejor: se gana tiempo, se reduce el estrés y se mejora la productividad de toda la ciudad”, expresó el edil.

En su mensaje, Mijes dejó en claro que en Escobedo no se gobierna con ocurrencias ni con proyectos aislados, sino con una visión de largo plazo que atiende los grandes retos de la zona metropolitana de Nuevo León.

Los trabajos en la avenida Raúl Salinas continuarán de forma simultánea en diversos puntos, a fin de avanzar con el bacheo profundo que se requiere para rehabilitar completamente la vialidad.

Habitantes y autoridades locales participan en la entrega de la primera etapa de modernización de la avenida Raúl Salinas en Escobedo, mejorando la movilidad urbana. Excélsior

Esta obra de impacto metropolitano mejora la conectividad de trabajadores, estudiantes y empresas.

Con estas acciones, no se entorpece la circulación en la zona y se busca evitar contratiempos a los más de 150 mil automovilistas que utilizan esta arteria para llegar a sus destinos.

Con estas acciones se materializa el Plan México y el Crecimiento con Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al combinar desarrollo económico con bienestar social y sustentabilidad, logrando impactar con esta obra no solo a ciudadanos de Escobedo, sino de toda el área metropolitana.