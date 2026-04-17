Martí Batres resalta expansión y empoderamiento comunitario del programa ‘La Clínica es Nuestra’ en el ISSSTE

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó el amplio alcance del programa "La Clínica es Nuestra", una iniciativa que, según sus palabras, está transformando la atención médica al entregar directamente los recursos a los derechohabientes para la mejora de sus unidades.

En un mensaje difundido en redes sociales, Martí Batres Guadarrama subrayó que, tras beneficiar a 562 clínicas en 2025, el programa se expandirá este 2026 para llegar a 650 unidades de primer nivel y mixtas. Por primera vez, se fortalecerán las Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) y las Clínicas Hospital.

Decisión en manos de los derechohabientes

El núcleo del programa, dijo, radica en la participación comunitaria: "Estamos entregando recursos a todas las unidades médicas de primer nivel y las mixtas, para que hagan obras de mejora y adquieran nuevos equipamientos", aseguró el director general.

Enfatizó que los derechohabientes, a través de asambleas comunitarias, son quienes deciden las obras o adquisiciones prioritarias, garantizando que el presupuesto se aplique únicamente a los proyectos acordados. El programa cuenta con una inversión de 375 millones de pesos para este año.

Impacto y resultados

Los recursos asignados permiten a las unidades adquirir equipos vitales, como refrigeradores para medicamentos y vacunas, electrocardiógrafos, desfibriladores, básculas, camas de exploración, autoclaves para esterilización y sillones dentales.

En infraestructura, los Comités de Salud para el Bienestar (COSABI), electos en asambleas y responsables de ejercer los recursos, han impulsado la adecuación de rampas para personas con discapacidad, la construcción de techumbres, la sustitución de pisos y plafones, la impermeabilización y la rehabilitación de baños y sistemas de aire acondicionado.

Al cierre de 2025, el programa ya había registrado resultados con la adquisición de 3 mil 559 equipos médicos y la realización de 2 mil 839 obras, para fortalecer la infraestructura en las unidades médicas del ISSSTE.