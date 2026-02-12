Desarticulan en Zuazua banda dedicada al secuestro y extorsión

La Fiscalía Especializada en Antisecuestros de Nuevo León realizó un operativo simultáneo en los municipios de Zuazua y Ciénega de Flores, que derivó en la detención de dos presuntos integrantes de una célula criminal, la identificación de otros dos miembros y la muerte de un agresor tras un enfrentamiento armado con elementos ministeriales.

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL), la intervención fue resultado de meses de labores de inteligencia e investigación científica relacionadas con diversos delitos de alto impacto en la zona metropolitana norte.

La autoridad informó que el Grupo Antisecuestros, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), mantenía bajo seguimiento a la célula por su probable participación en al menos.

Tres secuestros

Dos extorsiones

Tres robos con violencia

Una agresión sexual

Las indagatorias se intensificaron tras la privación de la libertad de un empleado de un negocio en la colonia Villas de Alcalá, en Ciénega de Flores, donde, según la investigación, hombres armados habían realizado labores de acecho previas al ilícito.

Asimismo, la Fiscalía estableció la presunta relación del grupo con la privación de la libertad de tres personas en la colonia Real del Sol, también en Ciénega de Flores. Las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados a bordo de una camioneta tipo pick up; además del despojo de dinero y vehículo, una de las personas fue agredida sexualmente, según consta en la carpeta de investigación.

En otro evento, se les vincula con un robo con violencia en la colonia 18 de Octubre, en Escobedo, donde las víctimas fueron despojadas de efectivo, joyas y un automóvil, seguido de una extorsión para exigir un pago adicional.

Cateos en Real de Palmas

El operativo incluyó tres cateos consecutivos en domicilios ubicados en la colonia Real de Palmas, en Zuazua, derivados de datos de prueba científicos y tecnológicos, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Durante las diligencias fueron asegurados.

Tres vehículos identificados como Toyota Hilux , Hyundai Elantra y GWM Ora 3 .

Tres vehículos identificados como , y . Dos armas de fuego .

Diversos indicios presuntamente relacionados con las investigaciones en curso.

Durante la intervención ministerial, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego. La autoridad informó que la agresión fue repelida conforme a los protocolos de uso legítimo de la fuerza, lo que dejó como resultado un agresor abatido, identificado como José de Jesús “N”.

En el lugar también fueron detenidos Sandra “N” y Hugo “N”, este último identificado en material videográfico relacionado con uno de los secuestros investigados por la Fiscalía Antisecuestros.

Las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente y la definición de su situación jurídica.

Coordinación interinstitucional en la Mesa de Seguridad

La acción operativa contó con la participación de integrantes de la Mesa de Seguridad, entre ellos:

Fuerza Civil, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La Fiscalía destacó que la coordinación interinstitucional fue clave para la ejecución simultánea de los cateos y la neutralización de riesgos durante el enfrentamiento.

Los municipios de Zuazua, Ciénega de Flores y Escobedo forman parte de la zona metropolitana norte de Nuevo León, donde en los últimos años se ha reforzado la estrategia contra delitos de alto impacto, particularmente secuestro y extorsión.

La Fiscalía reiteró que las investigaciones continúan abiertas para determinar la posible participación de más personas y esclarecer la totalidad de los hechos vinculados a la célula desarticulada.

