Militares de EU refuerzan seguridad en garita de Nogales, Sonora

Soldados del Ejército de los Estados Unidos sitiaron las inmediaciones de la garita Internacional Dennis DeConcini, que conecta por el Centro de las ciudades a Nogales, Sonora, con Arizona, EU.

Los militares reforzaron la seguridad del muro fronterizo con alambres de púas, concertinas con navajas y demás obstáculos para inhibir a traficantes o personas indocumentadas que saltan el muro para migrar ilegalmente.

Desde temprana hora este miércoles, los soldados estadounidenses comenzaron a realizar las labores de reforzamiento de la infraestructura, mientras que en las inmediaciones patrullaba tanquetas del U.S. Army, además de los agentes de la Patrulla Fronteriza.

El reforzamiento ocurrió tanto al muro fronterizo como a las puertas del tren, ya que existe un portón para unas vías ferroviarias que diariamente abre para permitir el paso de los convoys con mercancía de importación o exportación, así como materiales e insumos de industria minera, automotriz y de semiconductores.

Los militares pusieron alambres de púas en el muro fronterizo Foto: Daniel Sánchez Dórame

Algunos ciudadanos mexicanos externaron su inconformidad porque los militares estadounidenses trabajaban en ambos lados de la frontera, cruzando la línea internacional hacia el territorio nacional armados con sus rifles de asalto.

La Garita Dennis DeConcini no solamente es utilizada por turistas que viajan de Nogales, Sonora hacia Arizona, sino también por ciudadanos de Estados Unidos que visitan México y que van de regreso a su país.

JCS