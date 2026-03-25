Suman 13 mexicanos los que han perdido la vida bajo custodia del ICE: SRE

Tras el endurecimiento de las políticas migratorias de parte del gobierno de los Estados Unidos hacia migrantes, Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte informó que 13 mexicanos han fallecido durante la custodia parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

La información fue dada a conocer por el funcionario perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el marco de la conferencia mañanera de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien reveló las edades que tenían los detenidos, las cuales oscilaban entre los 19 y 69 años de edad.

Según lo referido, las víctimas fallecieron debido a complicaciones médicas en seis de los casos, cuatro han sido por suicidios, dos por diversos operativos y uno solo en tiroteos que tuvieron lugar en diversos estados de la Unión Americana.

En más detalles sobre estos hechos, Roberto Velasco apuntó que de los 13 casos, cuatro se han suscitado en el estado de California, tres en Georgia, dos en Arizona, uno en Texas, uno más en Misuri y otro en Illinois.

Se especificó que con el apoyo de la red consular, algunas de las familias de los mexicanos fallecidos en suelo estadunidense han presentado denuncias penales. Cuartoscuro

¿Qué ha hecho México en estos casos?

El subsecretario indicó que se han enviado 14 comunicaciones diplomáticas para expresar el rechazo y han recibido 12 respuestas de parte del Departamento de Estado al respecto, en las cuales se especifica que se han abierto investigaciones por parte de la Oficina de Responsabilidad del ICE.

“Es un tema doloroso, desgarrador y absolutamente inaceptable para el gobierno de México”, señaló Velasco Álvarez.

Aunado a lo anterior, se especificó que con el apoyo de la red consular, algunas de las familias de los mexicanos fallecidos en suelo estadunidense han presentado denuncias penales.

Se han presentado dos demandas, por parte de las familias de estas personas, hay cuatro casos más en los cuales se está integrando el expediente jurídico, tres más están en análisis jurídico preliminar y otros tres casos en los que estamos esperando la decisión de la familia sobre la presentación de una demanda”, refirió.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum indicó que en las llamadas que ha tenido con su homólogo americano, Donald Trump, uno de los temas que pone sobre la mesa es la defensa de los mexicanos en Estados Unidos.

Pedimos que se respeten los derechos humanos, públicamente hemos dicho que no estamos de acuerdo con estas formas de detención de ninguna persona, en particular de los hermanos que trabajan allá. La respuesta de ellos es que habrá investigación. Seguiremos insistiendo que debe haber investigación para saber la causa, una vez investigado, que haya peritajes, realmente la causa de los fallecimientos”, sentenció.

Por último se reveló que ante los fallecimientos, la SRE ha recaudado 22 mil 288 dólares destinados a apoyar la repatriación de los cuerpos y brindar asistencia a las familias de las víctimas.

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