Migrantes mexicanos terminan secuestrados por polleros que los iban a cruzar a EU

Una historia de tensión es la que vivieron tres migrantes de origen mexicano en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un intento por cruzar a los Estados Unidos de forma ilegal salió mal.

De acuerdo con la información, las víctimas arribaron a dicha zona con la intención de cruzar en busca de otra calidad de vida, sin embargo, en su intento, las supuestas personas que los ayudarían en vez de eso los terminaron secuestrando.

Las víctimas relataron a la policía de Chihuahua que sus agresores los golpearon y los videograbaron con el fin de exigir grandes cantidades de dinero a sus familiares a cambio de su libertad.

Derivado de esta acción, cinco presuntos responsables fueron detenidos y consignados al Ministerio Público del fuero común, identificados como:

Saidth Alejandro A. V., de 21 años.

Carlos Alexis R. E., de 19 años.

Jesús Manuel S. S., de 19 años.

Axel Mauricio T. Z., de 19 años.

Adán M. H., de 18 años.

Cabe mencionar que a dos de los detenidos, Adán y Carlos Alexis, se les aseguraron réplicas de armas de fuego, informó la policía de la ciudad fronteriza.

Especial

Así fue el rescate

El rescate se realizó ayer luego de que se recibió una llamada al número de emergencias 911, indicando que tres personas estaban secuestradas en un domicilio, ubicado en el cruce de las calles Puerto Tarento y Puerto Guerrero de la colonia Portal del Roble, al suroriente de Juárez.

Tras el aviso, se implementó un operativo por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes al llegar observaron a cinco hombres al exterior de la casa.

Al ver la presencia de la autoridad, los presuntos implicados intentaron escapar, pero su esfuerzo fue en vano, pues fueron detenidos. En el interior de la vivienda, los oficiales localizaron a dos hombres y una adolescente quienes fueron privados de su libertad.

¿De qué parte del país son las víctimas?

Las víctimas señalaron a los ahora detenidos como los responsables de haberlos golpeado y también de videograbarlos con teléfonos celulares, así como de enviar el material a sus familias para pedir dinero a cambio de su libertad.

Las tres personas además manifestaron ser originarias de los estados de Puebla y Tamaulipas e indicaron que las personas que los iban a cruzar de forma ilegal a Estados Unidos, por la frontera de Ciudad Juárez-El Paso, los habían secuestrado y, sin poder precisar un número, dijeron que llevaban varios días en esa vivienda.

