Hallan en fosa común a hijo del Rey del Cabrito desaparecido hace 11 años

A 11 años de su presunta desaparición, los restos humanos de Javier Alejandro Martínez Valdez, hijo del fundador de la cadena de restaurantes El Rey del Cabrito, Jesús Alberto Martínez, fueron localizados en una fosa común tras fallecer en un accidente vial, en Nuevo León.

Presuntamente, él había desaparecido en Coahuila; sin embargo, realmente fue sepultado desde 2015 en una fosa común en Nuevo León al no haber sido identificado en su oportunidad.

A través de pruebas de ADN se confirmó la identidad del joven, que residía en Saltillo por lo que se presumía que había desaparecido en el vecino estado.

A través de sus redes sociales, Olga Martínez Valdez, hermana del joven, confirmó la localización de sus restos.

Después de once años de búsqueda, de dolor, de esperanza que nunca se apagó...Hoy podemos decir que encontramos a nuestro hermano Javier Alejandro Martínez Valdez", manifestó en sus redes sociales.

Dijo que fueron años muy difíciles; sin embargo, nunca se rindieron.

Hoy nuestro corazón vive muchas emociones al mismo tiempo, pero sobre todo sentimos paz al saber dónde está. A las familias que están pasando por esta situación tan triste y dolorosa de hijos y familiares desaparecidos, quiero decirles que no pierdan la fe y la esperanza, esta noticia nos deja impactados, pero con paz en el corazón", escribió.

También en otro post agradeció a las Fiscalías de Nuevo León y Coahuila.

Por encontrar los restos mortales de nuestro hermano Javier Alejandro Martínez Valdez desaparecido en 2015 y llegar a tener un cierre en la incansable búsqueda", puntualizó.

Foto: Especial

Hallan a abuelitos desaparecidos en cisterna

En la Ciudad de México, una pareja de abuelitos que había sido reportada como desaparecida, fue hallada en la cisterna de su negocio en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

La señora Lilia y el señor Alejando, ambos de 62 años de edad, se encontraban desaparecidos desde el pasado 14 de febrero.

El matrimonio era buscado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues la última vez que se les vio fue en el municipio de Tlalnepantla.

Tras casi un mes de desaparecidos, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hallaron los cuerpos de Lilia y Alejandro, en un predio en donde tenían un negocio en la colonia Bondojito.

El periodista Carlos Jiménez informó que los abuelitos fueron metidos a una cisterna y les echaron cemento.

El tipo que dejó los cuerpos de Lilia y Alejandro los escondió así”, señaló.

Según refiere, las autoridades tuvieron que parar las labores de recuperación de cuerpos por el peligro de los gases tóxicos.

Fiscalía CDMX y SSC CDMX buscan al responsable”, se lee en la publicación.

¿Cómo dieron con los cuerpos?

Primeros reportes señalan que los vecinos de la zona percibieron un olor fétido; por lo que dieron aviso a las autoridades. Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes identificaron a Alejandro y Lilia, de 62 años.

Trasciende que los restos ya presentaban un estado avanzado de descomposición y fueron recuperados gracias a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Extraoficialmente se comenta que los cuerpos fueron colocados al interior de un contenedor con cemento y depositados al interior de la cisterna del local de andamios que rentaban.

Vecinos aseguran que el matrimonio no vivía en el lugar, sino en Viveros del Valle, Tlalnepantla, en el Estado de México.

