Roberto Velasco defiende estrategia de seguridad tras críticas de Bill O'Reilly

El subsecretario para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco, respondió esta tarde a los señalamientos hechos por el periodista estadunidense Bill O'Reilly contra la presidenta Claudia Sheinbaum, al acusarla de no permitir que el gobierno de Donald Trump ayude a México con tropas militares para erradicar a los cárteles de la droga y disminuir el número de asesinatos y la violencia.

El funcionario aseguró que “la estrategia de seguridad de México produce resultados innegables. Se actúa con soberanía y la alianza con Estados Unidos se basa en principios”.

Agregó que, durante el último año, esta estrategia impulsó una caída de 44 por ciento en los homicidios en México.

En cuanto a la colaboración bilateral, recordó que la Secretaría de la Defensa, con apoyo de inteligencia estadunidense, dirigió el operativo contra Nemesio “El Mencho” Oseguera y se confiscaron activamente armas ilegales (74 por ciento de ellas traficadas desde Estados Unidos), mientras se combate a las organizaciones criminales transnacionales.

“Los esfuerzos coordinados con los EE. UU. dieron como resultado una colaboración policial eficiente, ejemplificada por la transferencia de 93 personas buscadas por las autoridades estadunidenses, incluidos los objetivos más buscados del FBI”, destacó Velasco Álvarez.

El subsecretario apuntó que las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos disminuyeron drásticamente y las muertes por sobredosis en el país vecino disminuyeron significativamente en el último año.

“Nuestra cooperación se basa en la responsabilidad compartida y no en presiones externas”, sostuvo.

El periodista y columnista norteamericano de ala conservadora Bill O'Reilly acusó que México no es amigo de Estados Unidos porque su gobierno ha sido corrupto durante décadas, lo que provocó un aumento de los asesinatos y el narcotráfico internacional.

“No es una opinión, es un hecho”.

“La actual presidenta de México, la socialista Claudia Sheinbaum, está bajo fuerte presión de la administración Trump para que permita el uso de activos estadunidenses para erradicar a los increíblemente despiadados cárteles de la droga. La Sra. Sheinbaum inició algunos arrestos, pero no permite el ingreso de autoridades estadunidenses a su país cuando podría hacerlo fácilmente”, sostuvo.

Sin embargo, el presentador reconoció que son los estadunidenses quienes compran narcóticos ilegales y de esta manera se vuelven parte del problema. “Sin duda. Son individuos egoístas que facilitan el asesinato. Malos estadunidenses”.

