Detienen Reforma Electoral. Alan Márquez señaló que no atendía la urgente necesidad de evitar que el crimen organizado se involucre en las elecciones.

El diputado federal por Guanajuato y secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alan Sahir Márquez Becerra, votó en contra de la reforma electoral impulsada por el oficialismo, al advertir que el proyecto representa riesgos para la vida democrática del país.

Durante la sesión legislativa, el diputado Alan Márquez fue el encargado de dar lectura a la declaratoria de publicidad del dictamen, acto con el que inició formalmente la discusión de la reforma en el pleno.

Posteriormente, el legislador guanajuatense reiteró la postura que ha sostenido durante todo el debate sobre esta propuesta:

“Votar bajo amenaza no es democracia.”

Alan Márquez señaló que las reformas electorales deben construirse mediante consensos amplios y con el objetivo de fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, no para generar incertidumbre o debilitar a los órganos que garantizan elecciones libres y transparentes.

Un diputado del PAN participa desde la tribuna en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados durante el debate legislativo sobre la reforma electoral en el Congreso. Excélsior

En ese sentido, explicó que su voto en contra responde a la necesidad de defender el equilibrio institucional del sistema electoral mexicano, así como la autonomía de las autoridades encargadas de organizar los procesos electorales.

El diputado Alan Márquez ha sido una de las voces que han seguido de cerca la discusión de esta reforma desde sus primeras etapas. Incluso participó en los foros de análisis realizados en distintos estados del país, convocados para discutir los posibles cambios al sistema electoral.

Desde esos espacios, el legislador ha insistido en que cualquier modificación a las reglas democráticas debe responder al interés de la ciudadanía y no a presiones políticas o coyunturas de poder.

Finalmente, Márquez destacó que las y los legisladores de Acción Nacional votaron en contra de la reforma, al considerar que México necesita fortalecer sus instituciones democráticas y no debilitarlas.

“Las reglas de la democracia no se cambian para beneficiar a un gobierno o a un partido. Se construyen pensando en la confianza de la gente y en el futuro del país”, concluyó.

