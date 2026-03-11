Avanza plan de justicia para jornaleros de San Quintín: Ariadna Montiel

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California, continúa avanzando mediante acciones de coordinación interinstitucional encaminadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las y los jornaleros de la región.

A través de sus redes sociales, la funcionaria señaló que recientemente se llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades federales para fortalecer estrategias que permitan garantizar bienestar, justicia social y mayores oportunidades para este sector históricamente vulnerable.

“El Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín sigue avanzando. Sostuvimos una reunión para coordinar acciones entre instituciones y fortalecer las estrategias que garanticen bienestar, justicia social y mejores condiciones para las y los jornaleros”, expresó.

En el encuentro participaron integrantes del gabinete y actores vinculados a la política social y laboral, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, así como otros funcionarios federales.

El Plan de Justicia para San Quintín forma parte de la estrategia del gobierno federal para atender rezagos históricos en zonas agrícolas del país, mediante acciones enfocadas en mejorar el acceso a servicios, vivienda, salud, educación y condiciones laborales dignas para los trabajadores del campo.

Esta iniciativa se inscribe en el enfoque social de la actual administración, sintetizado en las consignas “Humanismo Mexicano” y “Primero los Pobres”, que buscan priorizar la atención a sectores en situación de marginación.