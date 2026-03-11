Ponchallantas dejan al menos 15 vehículos afectados en Tala, Jalisco

Al menos 15 vehículos resultaron afectados luego de que se colocaran objetos ponchallantas sobre el Circuito Metropolitano Sur, en el municipio de Tala, en Jalisco.

Como a las 4:40 pasé por aquí, por Tala, y ya estaban los de la Guardia Nacional. Yo le di por un lado y fue cuando se me ponchó la llanta. Fueron muchos carros varados, fueron cerca de 15, alrededor de 15 carros varados”, dijo uno de los afectados.

Los autos dañados fueron vehículos particulares y de carga; sin embargo, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Se empezó a salir rápidamente el aire y era la llanta, y ya no pudimos avanzar más”, agregó el afectado.

Luego de los reportes, la Guardia Nacional acudió al punto; sin embargo, los responsables ya se habían retirado, por lo que no hubo detenidos.

Esta no es la primera vez que se reporta el uso de estos artefactos en el municipio, pues apenas el pasado 26 de febrero se reportó la presencia de estos objetos.

En esa ocasión, fueron reportados la presencia de ponchallantas en Tala y Ahuisculco, lo que dejó varios autos varados.

