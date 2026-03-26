“No sucumbir ante quienes dicen que el periodismo ya pasó de moda”: Retrovisor cumple 20 años

La periodista Ivonne Melgar celebró este jueves el vigésimo aniversario de su columna “Retrovisor” en Excelsior, demostrando que el reportero también puede opinar sobre “lo que se quedaba en la libreta” sin comprometer su objetividad.

“Soy, afortunadamente, de una generación en excelencia que logramos consolidar el sueño de que, sin dejar de ser reporteros, pudiéramos tener un espacio de columna de valoración de la información que cubrimos ya con día”, dijo al terminar el conversatorio “Periodismo de opinión: de los mensajes del poder al escrutinio ciudadano”, que se llevó a cabo en Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles de la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

“Tenemos el desafío de las redes sociales, el desafío de la inteligencia artificial, pero yo creo que el principal desafío es no cansarnos, no doblarnos, no sucumbir ante quienes dicen que el periodismo ya pasó de moda”, respondió tras ser cuestionada sobre el futuro del periodismo de opinión.

Para celebrar los 20 años de “Retrovisor”, Melgar y los periodistas Leticia Robles, Salvador Camarena, Jorge Ramos, como mediador, y el articulista Rubén Aguilar debatieron durante el conversatorio temas como el alcance de las audiencias, el silencio que a veces callan los articulistas y cuándo es correcto admitir errores y pedir disculpas.

También se discutió la diferencia entre ser reportero y columnista, recordando que antes no se le permitía a los articulistas realizar ambas labores. Todos coincidieron que la autora de “Retrovisor” ha podido desempeñar ambas funciones sin problema alguno, convirtiéndose en un referente.

“La columna de Ivonne, me parece, es un testimonio de una evolución democrática y un estancamiento democrátivo de este país”, dijo Robles, reportera y columnista de Excélsior.

“No estamos celebrando hoy la opinión de Ivonne”, dijo el articulista Camarena, aclarando que lo que la columnista hace es plantear argumentos para que sus lectores interpreten su propia conclusión. “Estamos celebrando el ejercicio periodístico donde ejerce su criterio en ciertos espacios”.

Por su parte, Aguilar rechazó la idea de que el periodismo de opinión esté decayendo o llegue extinguirse. En su reflexión, comparó esta práctica con la poesía.

“La poesía siempre ha tenido muy pocos lectores, pero de todos modos hay que seguir haciendo poesía (...) y, ¿por qué se hace poesía? Porque hay poetas”, exclamó.

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