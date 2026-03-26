Dr. Simi dona 1.6 mdp a programa de orientación vocacional para jóvenes

Farmacias Similares entregó un donativo de 1 millón 650 mil pesos al Movimiento STEM para impulsar un programa de orientación vocacional que beneficiará a 6 mil jóvenes de educación media superior en el país.

El recurso fue generado a partir de la venta de las llamadas “Pastillas de la Bondad”, un producto mediante el cual la empresa destina un porcentaje de sus ingresos a financiar el programa Talento del Futuro.

Durante el evento, Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor, señaló que la iniciativa busca involucrar a los consumidores en causas sociales a través de la compra de productos, bajo un esquema de colaboración.

“Estamos viendo guerras por todos lados, problemas que se pueden solucionar mañana con innovaciones tecnológicas. Entonces, qué mejor que apostar al desarrollo de nuestros jóvenes para que desarrollen estos talentos y podamos buscar soluciones a los problemas que tenemos en todo el mundo”, planteó

Por su parte, Graciela Rojas, presidenta de Movimiento STEM, advirtió que el proyecto responde a un problema estructural en el país: la falta de orientación vocacional dentro del sistema educativo.

“Hoy los jóvenes eligen carreras sin conocer el contexto laboral que van a enfrentar”, dijo, al destacar que este tipo de acompañamiento no es obligatorio en México y, en muchos casos, está ausente en las escuelas.

El programa operará a través de convenios con subsistemas públicos como CONALEP y otras instituciones de educación media superior, donde se capacitará a docentes para suplir la falta de orientadores vocacionales y acompañar a estudiantes en la toma de decisiones sobre su futuro académico.

Además de pruebas vocacionales y acompañamiento, la estrategia contempla acercar a los jóvenes a información sobre el mercado laboral y facilitar el acceso a becas universitarias, con énfasis en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Uno de los ejes del programa será reducir la brecha de género en estas áreas, donde la participación femenina sigue siendo limitada, particularmente en campos tecnológicos.

En este contexto, González Herrera reconoció, por ejemplo, que existe una alta demanda de ingenieros y técnicos que actualmente no logran cubrir, aunque mencionó que por ahora no existe un esquema de contratación vinculado al programa.

“Pastillas de la Bondad”, es producto con causa mediante el cual se destina el 10 por ciento de las ventas. Desde su lanzamiento en junio de 2025, se han comercializado 500 mil piezas en todo el país.

De acuerdo con datos presentados por la iniciativa, cerca del 40 por ciento de los universitarios eligen su carrera para evitar las matemáticas, mientras que sólo dos de cada diez concluyen sus estudios, lo que refleja la falta de orientación vocacional oportuna en el país.

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