México y UE refuerzan cooperación contra el crimen organizado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la coordinación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado transnacional.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Especial

A través de sus redes sociales, García Harfuch dio a conocer que durante el encuentro se abordaron los retos compartidos en seguridad, así como mecanismos para ampliar la cooperación internacional, el intercambio de información estratégica y el desarrollo de acciones coordinadas frente a redes delictivas con operación global.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Trabajo conjunto

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

“El trabajo conjunto con nuestros socios internacionales continuará fortaleciéndose para mejorar las labores de prevención, investigación y combate de organizaciones criminales”.

Por su parte, Kaja Kallas destacó el interés común entre México y Europa para enfrentar las estructuras del crimen organizado.

Ampliarán cooperación

En su mensaje también en redes sociales, la diplomática europea subrayó que Europol y las autoridades mexicanas buscan ampliar su cooperación frente a delitos de alcance internacional.

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Asimismo, indicó que el diálogo con el titular de Seguridad mexicano permitió intercambiar puntos de vista sobre la estrategia nacional de seguridad y el modelo de investigación basado en inteligencia que impulsa México.

Kallas sostuvo que el combate a los cárteles, así como al tráfico ilícito de drogas y armas, representa una prioridad compartida entre ambas regiones, debido a los impactos que estas actividades generan en la seguridad internacional.

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