México y EU refrendan cooperación en seguridad, migración y comercio

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, sostuvo este lunes una llamada de trabajo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que ambos funcionarios dialogaron sobre la relación bilateral entre México y la Unión Americana.

De acuerdo con información difundida por la Cancillería mexicana, la conversación se desarrolló en un ambiente cordial y respetuoso, y permitió revisar temas relevantes de la agenda compartida entre ambos países.

Durante el intercambio, Velasco y Rubio refrendaron su interés por mantener la cooperación en asuntos considerados prioritarios para ambas naciones, entre ellos la seguridad, la migración y el comercio.

La comunicación ocurre en un contexto de estrecha coordinación entre los gobiernos de México y Estados Unidos en temas relacionados con el combate al crimen transnacional, el flujo migratorio en la región y el fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales entre ambos socios.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer detalles adicionales sobre acuerdos específicos derivados de la conversación. Sin embargo, ambas partes reiteraron su disposición para mantener el diálogo y la colaboración en los asuntos de interés común de la agenda bilateral.