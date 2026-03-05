México y EU inician proceso de revisión del T-MEC, anuncia Marcelo Ebrard

El gobierno de México y el de Estados Unidos anunciaron el inicio de discusiones bilaterales para preparar la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

El anuncio fue realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, quienes confirmaron que los equipos negociadores comenzarán reuniones formales en marzo para analizar el futuro del acuerdo comercial que rige gran parte del intercambio económico de América del Norte.

“Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo de avance relevante respecto a la revisión del TMEC prevista para este año”, dijo Ebrard y confirmó que el lunes 16 de marzo, México y EU iniciarán una primera ronda de negociaciones.

El proceso forma parte de la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mecanismo contemplado dentro del propio acuerdo para evaluar su funcionamiento y posibles ajustes entre los tres países firmantes: México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el anuncio, ambos funcionarios instruyeron a sus equipos negociadores a iniciar conversaciones técnicas con el objetivo de garantizar que los beneficios del tratado comercial se mantengan principalmente dentro de la región de América del Norte.

Fortalecer cadenas de suministro y reglas de origen

Entre los temas que se abordarán en las primeras discusiones destaca la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones del mundo, así como el fortalecimiento de las reglas de origen dentro del T-MEC.

Las autoridades también señalaron que el proceso de revisión buscará reforzar la seguridad de las cadenas de suministro en América del Norte, una prioridad estratégica para los gobiernos ante los cambios en la economía global y la reorganización del comercio internacional.

Estas medidas pretenden impulsar la producción regional y asegurar que las ventajas del tratado beneficien principalmente a las economías de México, Estados Unidos y Canadá.

Ebrard explicó que el reto inmediato será definir con claridad los objetivos finales de la revisión del acuerdo comercial Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Primera reunión de negociadores será en marzo

De acuerdo con lo informado por los funcionarios, la primera reunión entre los equipos negociadores se llevará a cabo durante la semana del 16 de marzo.

A partir de ese encuentro, las delegaciones de ambos países mantendrán reuniones periódicas como parte del proceso formal de la Revisión Conjunta del T-MEC, que evaluará el funcionamiento del acuerdo comercial en áreas clave como comercio, inversión, manufactura y cadenas de suministro.

Acuerdo clave para la economía de América del Norte

El T-MEC es actualmente uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo, ya que regula el intercambio económico entre tres de las economías más relevantes del continente.

Para México, el tratado representa la base de su relación comercial con Estados Unidos y Canadá, especialmente en sectores como automotriz, manufactura, energía y exportaciones agrícolas.

La revisión prevista en los próximos meses será clave para definir ajustes que fortalezcan la integración económica regional y mantengan la competitividad de América del Norte frente a otros bloques comerciales.

asc