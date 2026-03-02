México, sin afectaciones por conflicto en Medio Oriente: Sheinbaum

México no se ha visto afectado por el conflicto en Medio Oriente tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y por las complicaciones en la comercialización de petróleo originadas por el tránsito por el estrecho de Ormuz, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la rueda de prensa matutina.

“No, no ha habido problemas. El precio del petróleo se elevó como 10 dólares más o menos el barril, poquito más. Y ustedes saben que frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el IEPS para que no suba el precio de la gasolina y que no se afecte la inflación”, puntualizó Sheinbaum.

Bomberos trabajan después de un ataque israelí y de EU contra una estación de policía en Teherán. Reuters

La presidenta señaló que consultaría con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, para evaluar la situación.

Respecto a la violencia entre Irán e Israel, que decantó en el abatimiento del ayatola Alí Jamenei, líder del régimen teocrático de Irán, la titular del Ejecutivo federal reiteró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha perdido cada vez más fuerza para evitar este tipo de conflictos.

“En poco tiempo Naciones Unidas ha perdido muchísimo y esto tiene que ser un asunto multilateral, no sólo de México, de un llamado a recuperar pues las instancias internacionales para la solución de los conflictos. Y ahí México siempre va a estar buscando esto y mientras tanto apoyando de manera humanitaria donde haga falta.

Vehículos dañados tras un ataque israelí y de EU a una comisaría de policía en Teherán. Reuters

“Y la relación con los países, pues evidentemente un comunicado y un llamado a la paz. Sí, podemos hacerlo, pero tiene que haber una respuesta internacional”, destacó la presidenta.

Sheinbaum dijo que es necesario buscar la paz, pues los principales afectados por los conflictos bélicos es la población civil.

La presidenta destacó que México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba.

Reproducir

vjcm