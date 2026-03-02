¡A la mexicana! Con puro ingenio y fuerza bruta suben gigantesco tinaco en azotea | VIDEO

Una muestra de ingenio mexicano con un toque de irresponsabilidad se pudo ver en San Miguel de Allende, Guanajuato, lugar en donde un grupo de trabajadores y vecinos subiendo un tinaco gigantesco a la azotea de un edificio sin el uso de grúas ni maquinaria pesada.

Así es el épico momento quedó grabado en video por curiosos que se encontraban por la zona, quienes no perdieron el tiempo de poder documentar el acto y a su vez compartirlo en redes sociales.

La hazaña registrada muestra cómo los participantes coordinan esfuerzos utilizando escaleras metálicas y comunicación constante para elevar el contenedor de agua y colocarlo en su lugar de manera segura.

La acción, acompañada por la frase “¡México supera una vez más a la IA!”, se ha compartido ampliamente en redes sociales, generando admiración por la capacidad de resolución práctica que exhiben los involucrados.

Este tipo de escenas destaca el ingenio mexicano y la habilidad para resolver retos cotidianos de forma colaborativa. La coordinación, fuerza física y creatividad que se requieren para subir un tinaco de este tamaño reflejan la importancia del trabajo en equipo y la experiencia local, convirtiéndose en un ejemplo de ingenio que rápidamente se volvió viral.

fdm