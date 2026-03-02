Detienen a dos hermanos por muerte de una joven tras discusión sentimental

Una joven de 24 años fue asesinada la mañana de este lunes tras ser atacada con un cuchillo en medio de un conflicto de carácter sentimental en el municipio de García, Nuevo León.

De acuerdo con ABC Noticias, el hecho ocurrió a las 11:25 horas sobre la calle Granate en la colonia Joyas del Carrizal, donde se alertó a la Agencia Estatal de Investigaciones sobre una mujer lesionada por objeto punzocortante.

Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que se trataba de una persona sin vida, a consecuencia de una agresión con arma blanca.

La víctima fue identificada como Thaily Estefanía Ortiz Hernández, de 24 años, originaria de Nuevo León y con residencia en el municipio de García.

Según las primeras indagatorias, la joven acudió a un domicilio de la mencionada colonia, de donde salieron dos hombres.

En ese momento se habría originado una discusión relacionada con un conflicto sentimental, ya que presuntamente la mujer mantenía una relación con uno de ellos y reclamaba que este sostenía otra relación amorosa.

Las versiones preliminares señalan que, tras el intercambio de palabras, la confrontación subió de tono y pasó a los golpes.

En medio del altercado, uno de los hombres habría sacado un cuchillo y le provocó una herida en el tórax.

Minutos después, la mujer se desvaneció y falleció en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

En la escena del crimen fue localizado un cuchillo, el cual quedó asegurado como parte de las evidencias integradas a la carpeta de investigación.

Elementos periciales realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

Detienen a dos hermanos

Por estos hechos fueron detenidos los dos hombres identificados como Pedro “N” y Erick “N”, quienes son hermanos y quedaron a disposición del Ministerio Público mientras se determina su situación jurídica.

Trascendió que el padre de los ahora detenidos declaró ante las autoridades que la joven era conflictiva y que presuntamente había intentado exigirles dinero bajo amenazas relacionadas con supuestos grupos delictivos; sin embargo, dicha versión forma parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades estatales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y establecer la responsabilidad de cada uno de los implicados. El delito es investigado bajo el protocolo de feminicidio, conforme a la legislación vigente.

La Fiscalía informó que será en las próximas horas cuando se determine la situación legal de los detenidos y se definan los cargos formales en su contra.

