Muere mexicano bajo custodia de ICE en California

Un mexicano murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California. La Secretaría de Relaciones Exteriores activó el protocolo de atención consular y exigió una investigación sobre las condiciones del deceso.

En un comunicado difundido este 1 de marzo, la Cancillería informó que solicitará una indagatoria inmediata y exhaustiva para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte del connacional.

La dependencia no dio a conocer la identidad de la persona fallecida ni las causas preliminares, en espera de la información oficial por parte de las autoridades estadounidenses.

Consulado solicita expediente médico y reportes de custodia

El Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato los mecanismos de protección y estableció comunicación con autoridades de Estados Unidos para obtener información detallada.

Según la SRE, se solicitó formalmente el expediente médico, los reportes de custodia y toda la documentación relacionada con el caso, con el fin de contar con elementos que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.

Personal del área de Protección Consular brinda acompañamiento permanente a la familia del connacional. El titular de la representación diplomática estableció contacto directo para expresar condolencias y ofrecer asesoría jurídica, así como apoyo en los trámites necesarios para la repatriación de los restos.

Cancillería pide revisar condiciones en centros de detención

En el mismo comunicado, la SRE señaló que pedirá una revisión de las condiciones sistémicas que han derivado en fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia de ICE.

La dependencia reiteró que la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior es una prioridad del Gobierno de México y aseguró que dará seguimiento puntual al caso.

ICE es la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos encargada de la detención y procesamiento de personas por violaciones a la legislación migratoria.

RLO