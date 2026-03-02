En Oaxaca, detienen a alcalde, síndica y policías de Ipalapa por asesinato de expresidente municipal

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención del presidente municipal de Santa María Ipalapa, la síndica y dos policías municipales por el homicidio del expresidente de la comunidad cometido en mayo de 2025.

En un comunicado, la FGEO detalló que la captura se realizó mediante un operativo coordinado con el Gabinete de Seguridad estatal y fuerzas federales.

Entre los detenidos se encuentra E.P.P., presidente municipal de Santa María Ipalapa, distrito de Putla, señalado por el delito de ejecución extrajudicial. También fueron aprehendidos R.C.G., síndica municipal, así como A.C.S. y A.H.S., elementos de la Policía Municipal.

Así ocurrió el homicidio

De acuerdo con la causa penal, los hechos se registraron el 11 de mayo de 2025 en la calle Alfonso Caso, en Ipalapa.

La víctima, identificada como L.G.S.L., expresidente municipal de la misma comunidad, circulaba en un vehículo acompañado de otras personas cuando policías municipales le marcaron el alto.

Las investigaciones establecen que, aunque la unidad continuó su marcha unos metros, posteriormente se detuvo.

Según las indagatorias ministeriales, los policías informaron a la víctima que tenían instrucciones del presidente municipal y de la síndica para detenerlo.

Posteriormente, uno de los elementos accionó su arma de fuego en contra del exedil, provocándole lesiones que derivaron en su muerte.

Operativo coordinado

La Fiscalía señaló que, tras iniciar la carpeta de investigación correspondiente, se realizaron trabajos de inteligencia criminal que permitieron obtener órdenes de aprehensión.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca y el C5i estatal.

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

¿Qué es la ejecución extrajudicial y cuáles son las penas en Oaxaca?

La ejecución extrajudicial se configura cuando un servidor público —o una persona que actúa con su autorización, apoyo o consentimiento— priva de la vida a otra fuera del marco legal, es decir, sin orden judicial y sin que exista un uso legítimo de la fuerza conforme a la ley.

En el ámbito jurídico mexicano, esta figura se vincula con la responsabilidad del Estado en la privación arbitraria de la vida y ha sido desarrollada tanto en la legislación penal como en criterios de tribunales nacionales e internacionales.

En el caso de Oaxaca, el Código Penal del estado contempla el delito de ejecución extrajudicial cuando la privación de la vida es atribuible a agentes del Estado. Las penas previstas pueden alcanzar varias décadas de prisión, dependiendo de las circunstancias y agravantes que determine el juez.

Además de la pena privativa de libertad, la ley establece:

Destitución del cargo.

Inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión pública.

Reparación integral del daño a las víctimas.

La determinación específica de la sanción depende de la imputación formal del Ministerio Público y de lo que se acredite durante el proceso judicial.