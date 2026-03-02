IMSS inicia reclutamiento de médicos; busca contratación de mas de 9 mil
El Seguro Social inició “el reclutamiento masivo más grande del sector salud” donde se busca una meta de contratación de 9 mil 616 médicos especialistas en todo el país.
Al dar el banderazo de salida al denominado Draft 2026, Zoé Robledo, director general del instituto, señaló que desde este lunes y hasta el próximo 13 de marzo se trabajará de manera intensa para lograr la meta de contratación y superar la cifra del año anterior.
Recordó que en 2018 el IMSS ofertaba 4 mil 995 plazas para médicos especialistas. En contraste, a partir de 2019 se empezó a contratar más personal, de tal manera que este año se duplicará la cifra, ya que entre 2018 y 2025, el número de ofertas se ha incrementado en alrededor de 92 % .
El IMSS no es solamente un gran lugar para trabajar, también es un lugar seguro donde se aprende, donde se ayuda y donde se puede salvar vidas, cambiar historias, ayudar a la gente que más lo necesita”, dijo.
Cabe señalar que para acceder a este proceso de reclutamiento, los médicos realizaron una cita previa otorgada conforme a la calificación de egreso de su especialidad médica.
La sede es el Centro Social y Deportivo Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en la Ciudad de México, que opera con 4 horarios de citas al día en 20 mesas de nominación en las cuales, se ofertan las especialidades médicas y las plazas disponibles.
