En México, enseñar a adolescentes paga 68% más que enseñar a niños

En México, la antigüedad no vale lo mismo para todos los maestros. Un docente de educación media superior con 15 años de experiencia tiene un salario estatutario 68% mayor que un profesor de preescolar con la misma trayectoria laboral.

La diferencia es la más amplia entre los niveles educativos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El contraste responde a que los docentes de educación media superior están sujetos a una estructura salarial y un tabulador distintos de los que rigen para los profesores de educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria.

La OCDE señala que la brecha no se debe principalmente a los requisitos de grado académico exigidos para trabajar en cada nivel.

En términos de paridad de poder adquisitivo, un maestro mexicano de preescolar con 15 años de experiencia tiene un salario estatutario de 47 mil 362 dólares anuales. En primaria, el monto es de 46 mil 447 dólares.

En contraste, el salario correspondiente a un docente de media superior con la misma antigüedad es 68% superior al de preescolar.

La diferencia mexicana destaca frente al promedio internacional. En la OCDE, el salario estatutario de un docente con 15 años de experiencia aumenta de 60 mil 437 dólares en preescolar a 68 mil 928 dólares en media superior, una diferencia mucho menor que la registrada en México.

Además, en alrededor de una cuarta parte de los países de la OCDE el salario estatutario es el mismo para los docentes de los distintos niveles educativos, de acuerdo con el organismo.

La estructura salarial mexicana también muestra diferencias desde el inicio de la carrera. Para preescolar y primaria, el salario estatutario inicial pasó de 164 mil 657 pesos en 2015 a 334 mil 182 pesos en 2025, de acuerdo con los datos de la OCDE.

Así, el sistema mexicano mantiene una marcada diferencia salarial según el nivel en el que se ejerce la docencia: a igual antigüedad, enseñar en media superior representa una remuneración sustancialmente mayor que hacerlo en preescolar.