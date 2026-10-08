México investiga supuesta presencia de integrantes de cárteles en Ucrania

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gabinete de Seguridad investiga un video difundido en redes sociales en el que presuntamente aparecen ciudadanos mexicanos vinculados con organizaciones criminales en Ucrania.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria señaló que las autoridades analizan la autenticidad del material y buscan establecer la identidad de las personas que aparecen en las imágenes, así como las circunstancias en las que habrían llegado a territorio ucraniano.

Lo presentaron en el gabinete de seguridad y se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no y en toco caso cómo es que se llegan a incorporar mexicanos -en este caso posibles pertenecientes a un grupo delictivo- a un conflicto bélico que está ocurriendo en Europa", señaló Sheinbaum.

La presidenta subrayó que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la identidad de las personas que aparecen en el video ni sobre un eventual vínculo con organizaciones criminales mexicanas.

Por ello, el gobierno de México mantiene abierta la investigación para determinar si las imágenes son auténticas, cuándo y dónde fueron grabadas y quiénes son los individuos que aparecen en ellas.

¿Cómo habrían llegado mexicanos a Ucrania?

Una de las principales interrogantes planteadas por el gobierno federal es cómo ciudadanos del país habrían terminado involucrados en un conflicto armado que se desarrolla a miles de kilómetros de México.

En caso de confirmarse la presencia de mexicanos en la zona, las autoridades deberán establecer bajo qué circunstancias llegaron a Ucrania, quién pudo haberlos trasladado o incorporado a alguna organización y qué actividades habrían realizado.

También deberá determinarse si existe algún vínculo comprobable con organizaciones criminales mexicanas y, en su caso, si su eventual participación estaría relacionada con actividades de combate, entrenamiento u otras tareas vinculadas con el conflicto.

Por ahora, el gobierno de México no ha confirmado que las personas que aparecen en el video sean integrantes de algún cártel mexicano ni que estén participando directamente en la guerra en Ucrania.

La investigación del Gabinete de Seguridad busca precisamente esclarecer la autenticidad del material y determinar el origen, identidad y posible actividad de los presuntos mexicanos que aparecen en las imágenes.