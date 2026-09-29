México aumenta maestros, pero da menos horas de clase que la OCDE

México tiene cada vez menos niños en edad escolar y más docentes, pero eso no se refleja necesariamente en mayores tiempos de enseñanza.

En educación preescolar, entre 2015 y 2024 la matrícula disminuyó 12%, mientras que el número de docentes aumentó 20%, de acuerdo con el Panorama de la Educación 2026, presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Pese al crecimiento del personal docente, México registra apenas 505 horas anuales de enseñanza en preescolar, frente a 965 horas en promedio en los países de la OCDE. La diferencia es de 460 horas al año.

El dato equivale, en promedio, a unas 2.7 horas diarias de enseñanza en México.

La brecha ocurre mientras el país atraviesa un cambio demográfico que continuará durante la próxima década. La OCDE proyecta que entre 2024 y 2033 la población mexicana de entre 5 y 14 años disminuira otro 8%.

La reducción de estudiantes también se observa en primaria. Entre 2015 y 2024, la matrícula cayó 8%, mientras que el número de docentes aumentó 7%.

Sin embargo, México mantiene una proporción de estudiantes por docente superior al promedio internacional: 23 alumnos por docente en primaria y 31 en secundaria, frente a 14 en ambos niveles en la OCDE.

Esta relación no equivale al tamaño de los grupos, pues un docente puede atender a varios grupos durante una jornada. También intervienen factores como las horas de clase, jubilaciones, renuncias, tareas administrativas y la distribución del personal entre escuelas y regiones.

Al respecto la organización Mexicanos Primero advierte que la disminución de la matrícula no determina por sí misma las necesidades de docentes, debido precisamente a estos factores y a las diferencias entre entidades, comunidades rurales e indígenas y zonas de difícil acceso.

El escenario demográfico, sin embargo, puede abrir una oportunidad para reorganizar los recursos educativos. La OCDE señala que la reducción de la población escolar permitirá, en principio, destinar docentes y recursos hacia los centros, asignaturas y comunidades donde las necesidades sean mayores.