Uno de cada cuatro maestros de secundaria tiene 55 años o más

El envejecimiento del profesorado amenaza con aumentar la presión sobre los sistemas educativos; 11 de 16 países reportan escasez de docentes calificados de matemáticas y ciencias.

Uno de cada cuatro docentes de educación secundaria en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene 55 años o más, un envejecimiento que anticipa mayores necesidades de contratación en los próximos años y se suma a la dificultad que ya enfrentan los sistemas educativos para cubrir profesores de determinadas asignaturas y regiones.

El informe Panorama de la Educación 2026 advierte que la escasez de docentes no se refleja únicamente en el número de vacantes. El problema se concentra en determinados centros educativos, comunidades y materias, particularmente en aquellas que requieren conocimientos especializados.

De los 16 países y economías que proporcionaron información sobre escasez por asignatura, 11 reportaron falta de docentes de matemáticas y ciencias que cumplieran plenamente los requisitos de cualificación en educación secundaria.

Las vacantes oficialmente registradas representaban menos de 4% del total de docentes de primaria y secundaria en los 20 sistemas educativos con información disponible para el ciclo 2024/25. Sin embargo, la OCDE advierte que este indicador puede ocultar los desequilibrios que enfrentan determinadas escuelas y regiones.

El problema también está relacionado con la disponibilidad de profesores que cumplen los requisitos para ejercer. En promedio, 9% de los docentes de primaria y secundaria no reunía plenamente las condiciones de cualificación durante el ciclo 2024/25. En Alemania, Chile, Dinamarca y Estonia, la proporción superaba 18%.

La presión sobre los sistemas educativos podría aumentar conforme una parte importante del profesorado llegue a la edad de jubilación.

Al mismo tiempo, atraer nuevos docentes enfrenta obstáculos que van más allá del salario. Aunque 85% de los profesores afirma estar satisfecho con su trabajo, sólo 22% considera que la sociedad reconoce el valor de su labor.

Los ingresos también influyen. En promedio, los docentes de los países de la OCDE perciben entre 87% y 95% de los ingresos de otros trabajadores con educación terciaria. Para quienes comienzan a dar clases en secundaria inferior, el salario equivale en promedio a 61% del ingreso de trabajadores con un nivel educativo similar.

La OCDE señala que una carga de trabajo manejable, autonomía profesional, liderazgo escolar, oportunidades de desarrollo y reconocimiento social también son factores relevantes para atraer y retener profesores.

La organización plantea que los sistemas educativos deberán combinar estrategias para conservar al personal que ya está en las aulas con mecanismos que permitan incorporar nuevos docentes, sin reducir los estándares de cualificación.

Entre las medidas que identifica está reducir tareas administrativas mediante tecnología, incluida la inteligencia artificial, y recurrir a personal especializado de apoyo para que los docentes puedan dedicar más tiempo a la enseñanza y al acompañamiento de los estudiantes.