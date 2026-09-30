Hay mil 200 personas incomunicadas en Sonora tras paso de “Polo”

Alrededor de mil 200 personas permanecen incomunicadas en el municipio de Soaqui Grande, Sonora, tras el colapso de un tramo carretero, informó el presidente municipal Gildardo Olivarría Ruiz, quien dijo que ya se realizan las gestiones para rehabilitar el camino.

El munícipe dijo que se trata del único acceso pavimentado a la localidad, mismo que refiere desfogar el agua y repararse.

“Ahorita tenemos el gran problema que estamos incomunicados por un puente que se llevó el fenómeno natural Polo, ahorita estamos en la restauración de hacer pase por la gente que tenemos a cargo, que salgan inmediatamente”, dijo.

El tramo carretero se vio afectado en su kilómetro 11 y conecta a Tecoripa con el municipio de Soaqui Grande.

Agregó que poseen alimentación energía eléctrica y servicios públicos, en tanto esperan que en las próximas horas pueda mejorar la situación.

Un total de siete son los municipios en donde impactó con más fuerza el huracán “Polo”, con afectaciones a infraestructura urbana, avería de puentes, inundaciones e incomunicaciones, informó Daniel Abraham Gámez Martínez coordinador estatal de Protección Civil en la entidad.

Indicó que fue en las localidades de Navojoa, Guaymas, Empalme, Bácum, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y Soaqui Grande donde más registraron daños.

Añadió que los principales reportes atendidos fueron inundaciones, daños, deslaves, puentes dañados, riesgo estructural y restablecimiento de energía eléctrica.

Hubo un total de mil 228 personas que tuvieron que ser trasladas a albergues ante el riesgo de “Polo”.