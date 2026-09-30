Alerta en Ciudad Juárez por posible desbordamiento del río Bravo

La Dirección General de Protección Civil en Ciudad Juárez desplegó un operativo de vigilancia y prevención en las inmediaciones del río Bravo, luego de que se reportara un incremento gradual en su cauce y ante un posible desbordamiento.

El titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, informó que alrededor de las 16:00 horas se recibió un llamado al 911 de ciudadanos que se encontraban en el Parque de las Tortugas, quienes advirtieron que la corriente aumentaba. Personal de Bomberos y Protección Civil acudió al lugar y posteriormente realizó una revisión en el sector conocido como las 13 compuertas.

El funcionario explicó que se estableció comunicación con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) para dar seguimiento al comportamiento del río y conocer las estimaciones sobre la llegada de mayores volúmenes de agua.

De acuerdo con los análisis disponibles al momento de la entrevista, el punto más alto de la creciente se esperaba entre las 22:00 y las 24:00 horas, con posibilidad de un desbordamiento que afectara el carril norte de la avenida Norzagaray.

Como parte de las medidas preventivas, se realizaron recorridos hasta la Casa de Adobe y se alertó a las personas que permanecían cerca del bordo. Rodríguez advirtió que la humedad había reblandecido el terreno, por lo que acercarse a las orillas podía provocar caídas o exponer a la población a deslaves.

Asimismo, anunció trabajos con maquinaria para bloquear temporalmente los sifones de desfogue de un sector habitacional cercano al río. Explicó que estas estructuras permitían la salida del agua de las colonias hacia el cauce, pero que, durante una creciente, podían funcionar en sentido contrario y facilitar el ingreso de agua.