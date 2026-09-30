Alfonso Durazo encabeza operativo de emergencia en Sonora tras el golpe del huracán Polo
El mandatario recorrió las zonas de mayor impacto por el huracán “Polo” en el sur del estado para hacer una evaluación de daños y activar apoyos a la población damnificada
Ante los severos impactos causados por el paso del huracán Polo en el sur de Sonora, un operativo desplegado de 6 mil 517 servidores públicos y 969 vehículos realiza labores de auxilio, rehabilitación de infraestructura y distribución de apoyos para atender a la población afectada.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó un recorrido por los municipios de Navojoa y Guaymas, donde supervisó las acciones de emergencia coordinadas entre dependencias municipales, estatales, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.
Como parte de la estrategia preventiva y de rescate, un total de mil 128 personas fueron evacuadas y trasladas a refugios temporales habilitados en Navojoa, San Ignacio Río Muerto, Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Bácum y Etchojoa.
Las brigadas operativas ejecutan la apertura de caminos con maquinaria pesada en Álamos, atienden deslaves en la zona de Tecoripa y realizan reparaciones prioritarias de infraestructura vial, hidráulica y del malecón en localidades como Huatabampo.
Asimismo, se mantiene el suministro constante de agua potable mediante pipas y la entrega de víveres a comunidades con problemas de acceso.
El mandatario estatal subrayó la prioridad de mantener el respaldo a las familias damnificadas mediante el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno. “He instruido a todo mi gobierno a mantener la atención en las zonas que lo requieren, dar seguimiento puntual a cada reporte y acompañar a las familias que así lo necesiten. Reconozco y agradezco el trabajo coordinado de las autoridades municipales, estatales y federales que continúan sumando esfuerzos en beneficio de la población. Seguiremos trabajando de manera cercana y responsable atendiendo las necesidades de nuestra gente y manteniendo informada a la población”, afirmó el gobernador Alfonso Durazo durante el despliegue.
El inventario operativo abarca además acciones de seguimiento y atención en municipios como Cajeme, Suaqui Grande, Bavispe, Yécora, Hermosillo y Moctezuma. El Ejecutivo estatal reiteró el llamado a todas las corporaciones e instituciones públicas a sostener la presencia permanente en el territorio sonorense, garantizando el levantamiento exhaustivo de reportes de daños y el pronto restablecimiento de los servicios básicos para garantizar la tranquilidad de las familias afectadas por el fenómeno meteorológico.