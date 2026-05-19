Química Apollo refuerza su enfoque técnico para responder a los retos actuales de la industria energética

La industria energética y petroquímica en México vive un momento de transformación sostenida. Entre octubre de 2024 y junio de 2025, la producción nacional de petroquímicos creció 38.8%, al pasar de 170 mil a 236 mil toneladas, según el Informe de Gobierno Federal. En ese entorno de expansión, la calidad y precisión de los tratamientos químicos que sostienen esos procesos se han vuelto un factor determinante para la eficiencia y continuidad operativa de las instalaciones.

Química Apollo lleva más de cuatro décadas respondiendo a ese tipo de desafíos. Desde el control de corrosión e incrustación en sistemas de producción y refinación, hasta la formulación de aditivos para combustóleo y gas, la limpieza química de plantas de proceso y la operación de sistemas de tratamiento en complejos petroquímicos, la empresa ha construido un portafolio técnico que parte del conocimiento profundo de cómo funciona cada instalación. Esa capacidad de diagnóstico, formulación y ajuste en campo es lo que define a Química Apollo como proveedor en entornos donde la precisión técnica determina el desempeño de cada instalación.

La trayectoria de Química Apollo está respaldada por cuatro certificaciones internacionales: ISO 9001:2015 en gestión de calidad, ISO 14001:2015 en gestión ambiental, ISO 37001:2016 en prevención del soborno e ISO 45001:2018 en seguridad y salud en el trabajo. Su Laboratorio de Investigación y Desarrollo, acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, desarrolla formulaciones a la medida de cada proceso y cada cliente.

Con operaciones en 14 estados de la república y presencia en sectores que van desde la refinación y la petroquímica hasta la minería, la siderurgia y la industria automotriz, Química Apollo ha extendido su modelo técnico a los entornos industriales más exigentes del país. Equipos multidisciplinarios con experiencia probada en campo y capacidad de ajuste en tiempo real sostienen esa presencia, en cada uno de los procesos que la empresa acompaña.

Hoy, Química Apollo continúa operando con el mismo enfoque técnico y sectorial que la ha definido desde sus inicios: entender cada proceso, cada instalación y cada cliente con la profundidad que la industria mexicana necesita.