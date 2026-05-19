Llama Higinio Martínez a sanear Morena desde adentro y respaldar a CSP

El vicecoordinador de Morena en el Senado urgió a su partido a no simular ni ocultar errores, y pidió que las autoridades jurisdiccionales actúen contra la corrupción si los militantes no atienden el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El senador Higinio Martínez Miranda, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta, llamó públicamente a una transformación interna de su partido y advirtió que, de no corregirse las malas administraciones y la impunidad en gobiernos emanados de la 4T, el panorama rumbo a 2027 se observa “muy difícil” para el movimiento.

A través de una publicación en sus redes sociales, el legislador mexiquense planteó la pregunta sobre si un senador de Morena debe o no emitir opinión pública sobre su propio partido, y respondió que, dado el momento político del país, sí es conveniente abordar los temas de fondo “pública y privadamente”.

“¡Urge una transformación, pero internamente en Morena! No podemos esperar más. No podemos simular más. No debemos ocultar nuestros errores, nuestras deficiencias y nuestra incapacidad para dar solución a los problemas del país, de los estados o de los municipios”, escribió el fundador del Grupo de Acción Política (GAP), también conocido como Grupo Texcoco.

Martínez Miranda sostuvo que respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum no pasa por “declaraciones vehementes” ni por “ocultar la cabeza”, sino por actuar con valor, inteligencia, audacia y, sobre todo, “integridad moral, ética y alta honorabilidad” frente a la embestida externa e interna que, dijo, enfrenta el movimiento.

Que actúen las autoridades

El senador retomó el planteamiento que la propia mandataria federal ha hecho en distintas ocasiones, en el sentido de que en la Cuarta Transformación no pueden ocultarse la deshonestidad y la corrupción. A partir de ahí, lanzó una advertencia directa: “Como es seguro que no le hagan caso a la Presidenta y menos a mí, pues entonces que sean las autoridades jurisdiccionales las que le hagan caso a la Presidenta”, expresó.

El legislador agregó que es preferible que el movimiento se sanee de manera inmediata o seguirá habiendo elementos externos que nos digan dónde y cómo algunos personajes de la 4T se olvidaron del lema de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Foco en el Estado de México

Martínez Miranda, exjefe de Gabinete del gobierno de Delfina Gómez y figura central de Morena en la entidad mexiquense, aclaró que no es catastrofista, pero advirtió que el escenario que conoce mejor —el Estado de México— exige cambios drásticos.

“Sé que si no hacemos cambios drásticos y se toman acciones para acabar con malas administraciones y con la impunidad, el panorama lo observo muy difícil para Morena”, apuntó.

Cerró su mensaje con una advertencia dirigida a la propia militancia y a las dirigencias del partido: “Sigamos dejando sola, en los hechos, a la presidenta Sheinbaum y no nos preguntemos después por qué pasó lo que pasó”.

Contexto

El pronunciamiento del senador ocurre en un momento de reacomodos internos en Morena, luego de que en marzo pasado fue ratificado por unanimidad como vicecoordinador de la bancada en el Senado.

En semanas recientes, Martínez Miranda ya había advertido en entrevistas que los señalamientos hacia morenistas por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, tráfico de influencias y vínculos con exfuncionarios de seguridad “deben atenderse” para evitar un problema severo en la próxima elección.

En esa misma línea, había afirmado que “lo más urgente no es el partido; lo más urgente es corregir los gobiernos”.