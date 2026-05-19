Platzi Conf México 2026: reunió a 5k expertos y presentó 8 soluciones IA para talento en LATAM

Platzi , plataforma líder de educación profesional en línea, celebró la undécima edición de Platzi Conf México, el pasado 16 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México. El encuentro, encabezado por Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi, y con AWS como aliado principal, reunió 5,000 estudiantes, emprendedores y líderes corporativos presenciales y 105,000 vía streaming con el objetivo de dominar las herramientas ante el auge de la IA.

"No solo se están formando profesionales, se están creando las condiciones para que América Latina sea líder en tecnología. Hay el talento, ambición y herramientas; lo que sigue es creérselo y apostar más alto", afirmó Freddy Vega.

Como el conocimiento técnico ahora caduca cada seis meses, la capacidad de adaptarse rápido es la única ventaja competitiva. Para responder a este reto, Platzi presentó ocho lanzamientos estratégicos basados en IA.

Assessments, un sistema de diagnóstico que analiza el nivel actual del usuario para crear una ruta de estudio optimizada que refuerce sus áreas de oportunidad. Para acompañar el estudio diario, AI Answers es un asistente conversacional que resuelve dudas puntuales y guía a través de escuelas y especializaciones. El ecosistema se complementa con simuladores de casos reales, donde los alumnos enfrentan retos prácticos en tiempo real.

Los exámenes gamificados adoptan un formato de videojuego con un sistema de cinco vidas, invitando al usuario a repasar si llega a perderlas. La experiencia se complementa con los chats de comunidad, espacios temáticos exclusivos y activos para alumnos que aprueban al menos un curso al mes.

Por otro lado, Platzi AI Academy, una academia de cinco niveles diseñada para dominar la IA desde el prompt engineering hasta el desarrollo de APIs, incluye un curso gratuito de programación básica, y se actualizará de forma constante con los nuevos modelos globales del mercado.

El lanzamiento de Platzi Learn , fue un momento clave. Esta nueva herramienta permite a las empresas cruzar sus documentos internos con la metodología de Platzi para generar lecciones y evaluaciones automáticas alineadas con sus objetivos de negocio. Con este lanzamiento, Platzi Business transforma la capacitación en un sistema operativo corporativo respalda por más de 4,000 organizaciones y 30,000 profesionales que ya integran el aprendizaje tecnológico como infraestructura.

El evento también incluyó paneles especializados en levantamiento de capital, estrategias de crecimiento para startups, zonas de mentoría y un espacio donde cientos de asistentes pudieron convivir con Freddy Vega durante la firma de su nuevo libro, Control.

Como cierre del evento, Platzi abrió la convocatoria al Demo Day 2026 , un programa de aceleración de siete semanas para startups y emprendedores de México y América Latina. En alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y COFES, la iniciativa ofrece aprendizaje avanzado y conexión con expertos de la industria para escalar negocios.

Con esta edición, Platzi Conf demostró que la región está lista para dejar de ser una consumidora de tecnología y convertirse en creadora, impulsando en paralelo el desarrollo individual, la transformación corporativa y el ecosistema emprendedor.