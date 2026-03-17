Muere menor al estrellarse en su motocicleta contra un camión 

Un menor de 16 años, que circulaba a bordo de una motocicleta, perdió la vida al estrellarse contra un camión de transporte público.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Puerto Corzo Ángel y Hacienda Mazatepec, en la colonia Lomas de Oblatos, en Guadalajara.

De acuerdo con informes preliminares, el joven circulaba a exceso de velocidad cuando se impactó de frente contra el camión; tras el choque, la unidad le pasó por encima de la cabeza.

Una patrulla de seguridad vial permaneció en el cruce de la colonia Lomas de Oblatos, en Guadalajara, mientras autoridades realizaban las diligencias tras el accidente. Excélsior

"El chico venía recio y la señora que venía detrás de él me lo dijo a mí, porque yo oí el trancazo y vi cuando el chico ya estaba aquí; ella fue la que me dijo: yo venía atrás de él y él venía muy recio", dijo una vecina

Paramédicos confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

"Que se le ponga un tope aquí, o dos, los que sean necesarios, porque el cruce ahorita con el tianguis se pone pésimo; el camión se tiene que abrir para dar la vuelta y este no es el primer accidente que pasa, no de la gravedad del chico".

El chofer del camión se retiró del lugar tras el accidente.

"Dicen que se puso a temblar y pues el señor se fue al verlo cómo quedó".

«pev»