Muere menor al estrellarse en su motocicleta contra un camión
Un adolescente murió tras chocar de frente contra un camión del transporte público en Lomas de Oblatos, Guadalajara; vecinos denuncian riesgo vial en el cruce.
Un menor de 16 años, que circulaba a bordo de una motocicleta, perdió la vida al estrellarse contra un camión de transporte público.
Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Puerto Corzo Ángel y Hacienda Mazatepec, en la colonia Lomas de Oblatos, en Guadalajara.
De acuerdo con informes preliminares, el joven circulaba a exceso de velocidad cuando se impactó de frente contra el camión; tras el choque, la unidad le pasó por encima de la cabeza.
"El chico venía recio y la señora que venía detrás de él me lo dijo a mí, porque yo oí el trancazo y vi cuando el chico ya estaba aquí; ella fue la que me dijo: yo venía atrás de él y él venía muy recio", dijo una vecina
Paramédicos confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.
"Que se le ponga un tope aquí, o dos, los que sean necesarios, porque el cruce ahorita con el tianguis se pone pésimo; el camión se tiene que abrir para dar la vuelta y este no es el primer accidente que pasa, no de la gravedad del chico".
El chofer del camión se retiró del lugar tras el accidente.
"Dicen que se puso a temblar y pues el señor se fue al verlo cómo quedó".
«pev»