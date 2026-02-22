“El Mencho” murió cuando era trasladado a la CDMX, precisa la Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Rubén “N”, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió durante su traslado aéreo a la Ciudad de México luego de resultar gravemente herido en un operativo ejecutado en Tapalpa.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción fue producto de trabajos de inteligencia militar central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La operación fue planificada y ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con la intervención de diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional, mediante su Fuerza Especial de Reacción Inmediata.

Durante el despliegue, el personal militar fue atacado por integrantes del grupo delictivo, por lo que repelieron la agresión en legítima defensa.

La acción fue producto de trabajos de inteligencia militar central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR.

El saldo preliminar reportado por autoridades federales es el siguiente.

Cuatro integrantes del CJNG fallecieron en el lugar.

Tres resultaron gravemente heridos y perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México , entre ellos Rubén “N”.

Dos presuntos integrantes más fueron detenidos.

La autoridad federal precisó que serán las instancias periciales correspondientes las encargadas de realizar la identificación legal y forense.

En el operativo fueron asegurados vehículos blindados y armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, lo que refleja el nivel de equipamiento táctico del grupo criminal.

La información oficial subraya que este tipo de armamento representa una amenaza directa a fuerzas federales y a la seguridad nacional.

La operación fue planificada y ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Fotógrafo Especial

Militares heridos y traslado a la CDMX

Durante la acción militar, tres elementos del Ejército resultaron heridos, quienes también fueron trasladados a instalaciones sanitarias en la Ciudad de México para recibir atención médica especializada.

La dependencia indicó que los efectivos se encuentran bajo atención médica de urgencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses para la ejecución de la operación.

Este componente de cooperación internacional forma parte de los mecanismos conjuntos en materia de combate al crimen organizado transnacional.

Actualmente, elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército provenientes del centro del país y estados aledaños se concentran en Jalisco para reforzar la seguridad en la entidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso institucional para contribuir al fortalecimiento de la seguridad en México.

